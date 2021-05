Exhortan a pacientes con Hipertensión Arterial Pulmonar a tener monitoreo constante

La HAP es una enfermedad con síntomas a veces imperceptibles, por ello, su monitoreo es prioridad para asegurar una terapia adecuada y calidad de vida

NotiPress.- Debido a los síntomas silenciosos de la Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP), doctores y expertos en el tema exhortan a los pacientes a tener un monitoreo constante del sistema respiratorio. Esta enfermedad no tiene cura, sin embargo, puede ser controlada al ser tempranamente detectada por especialistas y así mejorar la vida de las personas. Aunque se puede presentar a cualquier edad, la HAP es más frecuente en mujeres entre 30 a 60 años; y afecta a cuatro mujeres por cada hombre.

Ante la importancia del monitoreo de la HAP para asegurar la calidad de vida de los pacientes, asociaciones de sociedad civil impulsaron, el Día Mundial de la Hipertensión Arterial Pulmonar.

El doctor Tomas Pulido, jefe del departamento de cardio neumología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, indicó para NotiPress, “la HAP es considerada una enfermedad silenciosa y mortal, por ello la importancia de visibilizar más información sobre el padecimiento“. La HAP es una enfermedad crónica grave, la cual no es tan conocida y se caracteriza por el aumento de la presión en las arterias pulmonares. De esta manera, se vuelven más estrechas e impiden la circulación de la sangre, lo cual puede suscitar en una insuficiencia cardiaca y provocar la muerte.

Mientras la enfermedad progresa, pueden aparecer otros síntomas como la fatiga, episodios de desmayos, presión en el pecho, hinchazón en extremidades o color azulado en labios y piel, informó Pulido. Estos padecimientos afectan la vida diaria del paciente, reduciendo la actividad física y cognoscitiva para realizar las tareas habituales, por lo que es importante detectarla a tiempo y ser tratada.

Una vez detectada la enfermedad es importante, se mantenga “el acompañamiento médico y vigilancia estrecha de la evolución del padecimiento, y monitorear constantemente el tratamiento para que no agrave la situación del paciente“, recomendó Pulido. Sin embargo, según Héctor Glenn Valdez, médico neumólogo, adscrito al área de Fisiología Pulmonar del Hospital 34 del IMSS Noreste en Monterrey, existen varias terapias para tratar la enfermedad. Glenn Valdez señaló a NotiPress, los pacientes pueden tener tratamiento, “pero eso no significa que esté controlado y no progrese o agrave su situación de salud“.

Por ello, los doctores exhortaron mantener un mayor control de la evolución de la Hipertensión Arterial Pulmonar una vez detectada. Además, la detección a tiempo puede determinar una terapia adecuada al paciente y así mejorar su calidad de vida y prevenir complicaciones.

