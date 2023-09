Exjefe de polícia que sobrevivió a atentado del crimen busca gobernar la Ciudad de México

Ciudad de México, (EFE).- El exjefe de policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, conocido por sobrevivir a un atentado del crimen, anunció este miércoles que buscará la candidatura para ser el jefe de Gobierno capitalino por parte del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“(Quiero) comunicar a todas y todos ustedes, y a la sociedad en general, la decisión que he tomado de participar en el proceso interno de Morena para la selección de coordinador de defensa de la transformación en la Ciudad de México”, expresó en una conferencia de prensa.

El exfuncionario dijo que quiere participar “y dar continuidad a la construcción de una ciudad en paz y segura, donde el desarrollo económico y social sea para todas y todos”.

Destacó que durante su gestión al frente de la policía (2019-2023) escuchó las necesidades “más urgentes” de la población.

Y afirmó apoyar el “proyecto humanista” del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Compartimos el ideal de que debemos luchar por erradicar la pobreza, la corrupción y la desigualdad”, detalló.

El anuncio ocurre un día después de que Morena publicó las convocatorias para quienes aspiren a las candidaturas a los 9 gobiernos estatales que estarán en juego en las elecciones del 2 de junio de 2024.

El registro de aspirantes se realizará entre el 25 y 26 de septiembre.

El pasado 9 de septiembre, García Harfuch presentó su renuncia al jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, y anunció su integración al equipo de Claudia Sheinbaum, próxima candidata de Morena a la presidencia.

Uno de los requerimientos para contender a esta candidatura era no ocupar ningún cargo público o renunciar al puesto 180 días antes de la elección del 2 de junio, es decir, el 5 de diciembre.

Una vez concluido el registro de aspirantes, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena presentará un listado al Consejo Estatal de la Ciudad de México para que elija a cuatro perfiles, dos hombres y dos mujeres.

Posteriormente Morena realizará tres encuestas para elegir candidato el próximo 30 de octubre.

El policía popular y polémico

Omar Hamid García Harfuch tiene 41 años de edad. Es egresado de Derecho en la Universidad Continental y es licenciado en Seguridad Pública por la Universidad del Valle de México.

A lo largo de su trayectoria ha enfrentado a grupos criminales como el Cártel de Tláhuac, La Unión de Tepito, y el grupo Anti Unión, entre otros.

En 2019 fue designado por la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, jefe de la policía capitalina.

Como el hecho más famoso, el 26 de junio de 2020 fue víctima de un atentado atribuido a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Paseo de la Reforma.

El auto donde iba a bordo recibió más de 300 disparos.

El nombre del político ha estado ligado a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, pues en ese entonces era encargado de vigilar las vías federales de comunicación, atender accidentes o imponer infracciones vehiculares.

Sin embargo, él ha negado su participación en los hechos al argumentar que en los días de la desaparición de los jóvenes estaba en el estado de Michoacán y no en Guerrero, donde ocurrieron los hechos.