Experiencia mexicana “Inframundo” une presente y pasado rumbo al Mictlán

Ciudad de México, (EFE).- El encuentro del presente con el pasado se dan cita en la experiencia inmersiva “Inframundo”, un recorrido multisensorial basado en la cosmovisión mexica que se estrena estos días en la Ciudad de México y busca adentrar a sus asistentes a los nueve niveles del inframundo en su camino al Mictlán, el lugar de los muertos según los aztecas.

“(‘Inframundo’) es un análisis de conciencia y una expansión del desarrollo del espíritu. Aquí se van a entretener, van a aprender y van a reconocerse a sí mismos”, aseguró este martes en entrevista con Efe Emmanuel Galicia, uno de los guionistas de la experiencia, además de actor y guía espiritual nahua.

En la explanada de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México se encuentran ubicadas las instalaciones de “Inframundo”.

Dentro de la estructura circular que contiene el espectáculo tecnológico confluyen nueve salas por las que los asistentes se embarcarán en un viaje espiritual narrado y compartido por Emmanuel.

El inicio del recorrido, comienza con una ofrenda que espera a aquellos que comienzan su andar para después ser recibido por un perro guía, un xoloitzcuintle, del primer nivel o Itzcuintlan, que marca el principio de un viaje por cada uno de los niveles rumbo al Mictlán, que según los mexicas dura cuatro años.

Tepectli monamictlan, Iztepetl, Itzehecayan, Paniecatacoyan, Timiminaloayan, Teocoyohuehualoyan, Izmictlan Apochcalolca, Chicunamictlan, son los nombres de los niveles por los que los muertos tendrán que sortear ciertos dolores físicos, reflexiones y conciencia sobre su vida para poder ser liberados por los dioses.

Todo esto se entrelaza con tecnología como el “video mapping”, holografía, realidad virtual, realidad aumentada y es acompañado por música original prehispánica y la voz y actuación de Galicia.

“Es una aventura entretenida porque el futuro -lo digital- con la filosofía ancestral, es decir, el futuro con el pasado, se unen en el aquí y el ahora creando el presente. Y hoy es presente el rescate de nuestras culturas a través de las tecnologías”, explica Galicia.

UN PROYECTO AMBICIOSO

Galicia se encontró con el empresario y creador del proyecto, Carlos Rendón, años atrás en un primer intento de Rendón por emprender un espectáculo enfocado a las tradiciones prehispánicas, que fue abandonado luego de que uno de los inversionistas decidiera no seguir apoyándolo.

Pese a ser consciente de lo difícil que es “ser profeta en su propia tierra”, Rendón no se dio por vencido y con los saberes originarios de Galicia y el sustento documental, nació “Inframundo”.

“El tema del Mictlán es increíble, y queríamos llevarlo a la vida para que la gente lo viva y conozca de nuestra mitología. Es importante que todos los mexicanos lo conozcamos. En nuestra tierra a veces no valoramos nuestra propia mitología y nos gustaría que la gente se metiera y conociera más de ella”, asegura Rendón.

Más de 60 personas trabajaron en la creación, producción y realización de la exposición, que presume ser cien por ciento mexicana.

“Inframundo”, se inserta en los festejos del Día de Muertos siendo un espacio de reflexión y consuelo por todas la muertes que ha traído la pandemia.

Sin embargo, la experiencia continuará con su exhibición hasta principios de enero, pues el empresario considera que se trata de un tema atemporal con mucho que ofrecer.