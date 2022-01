Expertos piden que niños mexicanos completen sus esquemas de vacunación

Ciudad de México, (EFE).- Especialistas mexicanos hicieron este jueves un llamado a que los niños menores de 5 años completen su esquema de vacunación para prevenir enfermedades o que reaparezcan padecimientos considerados erradicados.

“Todavía no se recuperan los esquemas de vacunación, tenemos un déficit y tenemos que trabajar en completar estos esquemas”, precisó en una rueda de prensa el pediatra infectólogo César Adrián Martínez.

El especialista detalló que, hasta diciembre de 2021, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Salud y del Observatorio Mexicano de Vacunación, solo 3 de cada 10 niños mexicanos de 4 años o menos habían completado sus esquemas de vacunación.

“Los esquemas de vacunación en niños se están quedando incompletos”, dijo Daniel Gregory López, experto en infectología.

Los especialistas recordaron que la pandemia tuvo un gran impacto en el ritmo de vacunación en los menores, pues muchos padres evitaron llevar a sus hijos a inocularse por miedo a la infección de la covid-19.

“Estamos en pandemia, pero no por eso debemos de dejar de lado la vacunación en los niños”, afirmó López.

Recordaron que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), tan solo en 2020 la covid-19 dejó a 20 millones de niños sin vacunas del cuadro básico.

“A nivel global la cobertura de vacunación fue del 76,7 %, lo que generó que 30 millones de niños no recibieron vacunas que protegen contra enfermedades como difteria, tos ferina, hepatitis B, poliomielitis o tétanos”, dijo el experto.

PREVENIR REAPARICIÓN DE ENFERMEDADES

Los especialistas expresaron especial preocupación porque aunque en México en 1990 se registraron los últimos casos de poliomielitis y desde 1991 no hay infecciones por difteria.

Pero la crisis que padece la región ha recrudecido la migración en los últimos años, y eso pone en riesgo que reaparezcan estas enfermedades.

“El virus de la poliomielitis ha seguido circulando en otros países alrededor del mundo como Afganistán y Paquistán, mientras que en Haití siguen habiendo casos de difteria”, apuntó Martínez.

Recordó que en México en 2021 se recibieron refugiados afganos, mientras que cientos de haitianos pasan por México en su camino a Estados Unidos “y muchos de ellos pueden venir colonizados con virus o bacterias”, precisó.

Por ello, dijeron, hay que tener una población vacunada y atender a los grupos vulnerables para evitar que con este tipo de situaciones las enfermedades consideradas erradicadas vuelvan a aparecer.

Recalcaron que la vacunación ha mostrado ser la estrategia más útil para prevenir muertes por enfermedades infecciosas en todo el mundo y hacerlo a tiempo proporciona protección oportuna contra cada una de las enfermedades y sus complicaciones.