Expertos sugieren al próximo Gobierno de Sheinbaum una reforma fiscal progresiva en México

Ciudad de México, (EFE).- Especialistas mexicanos e internacionales recomendaron este jueves al próximo Gobierno de México, de la oficialista Claudia Sheinbaum, una reforma fiscal progresiva para enfrentar los retos económicos del país en los próximos años.

“México va a enfrentar hacia adelante retos importantes. Creemos que ha habido avances y los reconocemos, por ejemplo, en el combate a la pobreza y la desigualdad, pero creemos que hay un reto por atender que es la reforma fiscal progresiva”, indicó Gerardo Esquivel, profesor investigador del Colegio de México.

El especialista se pronunció así durante la presentación de la Comisión Independiente para la Igualdad con Justicia Fiscal (CIJUF), un grupo de siete especialistas que busca promover las reformas necesarias para “que el sistema fiscal mexicano sea justo, equitativo y eficiente”, según expresaron.

Esto pese a que Sheinbaum ha dicho que no implementará una reforma fiscal “profunda”.

Esquivel, ex subgobernador del Banco de México (2019-2022), expuso que el Gobierno entrante tiene la oportunidad de promover cambios al sistema fiscal que resulten en el aumento de la recaudación y la progresividad de los impuestos.

“Pero es una discusión que va más allá de lo estrictamente tributario. No es una opción solo tributaria, es una discusión de los impuestos, de los gastos, del federalismo, de los sistemas de pensiones”, abundó.

Nora Lustig, economista y profesora de la Universidad de Tulane, señaló que si bien la CIJUF no presenta propuestas específicas sí tiene una interpretación de lo que el sistema fiscal mexicano requiere para lograr la prosperidad compartida.

En ese sentido, señaló que un sistema fiscal eficiente debe cumplir varios objetivos, entre ellos un efecto tributario y de ingresos públicos suficientes para un desarrollo incluyente y sostenible y que, además, el pago de los impuestos sea progresivo y se respeten los principios de equidad horizontal.

También que el gasto sea suficiente y que su asignación pueda cumplir con los grandes objetivos sociales, empezando por la erradicación de la pobreza extrema, que en México afecta a 9,1 millones de personas.

Recordaron que, si bien en los últimos años se logró aumentar la recaudación de impuestos a nivel federal al pasar de 12,7 % del producto interior bruto (PIB) en 2018 al 14,2 % en 2023, esto fue posible en gran medida gracias al cobro de deudas atrasadas a grandes contribuyentes, aumentos en recaudación secundarias y mejoras de eficiencia recaudatoria.

“Ponemos mucho énfasis, no solamente en la parte de que haya progresividad en los impuestos, sino también que haya gasto efectivo servicios públicos de buena calidad y objetivos muy claros”, enfatizó John Scott Andretta, investigador de la División de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Ante ello, los especialistas detallaron cinco recomendaciones al nuevo Gobierno federal, entre las que están impulsar reformas al sistema tributario para mejorar su progresividad y eficiencia.

Asimismo, promover prioridades de gasto para la erradicación de la pobreza extrema, acceso a la protección social y la provisión de servicios públicos de calidad.

También mejorar el diseño institucional de la hacienda pública para asegurar la solidez de las finanzas públicas, fortalecer el federalismo fiscal para impulsar los ingresos públicos subnacionales y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.