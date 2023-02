Expertos urgen legislar promoción de alcohol en redes sociales en México

Ciudad de México, (EFE).- Las lagunas legales en México sobre la publicidad y promoción del alcohol en redes sociales, que incrementó durante la pandemia, derivará en un aumento de consumo nocivo en jóvenes y mujeres, por lo que es urgente legislar al respecto, alertaron este jueves especialistas.

“Lamentablemente, la industria del alcohol aprovechó el aislamiento de la pandemia para dirigir su marketing a redes sociales. La industria hizo lo posible por llegar a los consumidores a través de estas plataformas”, dijo a EFE el maestro Alor Ruiz Hernández, especialista en adicciones.

Cuestionado en la presentación del “Segundo reporte de la sociedad civil sobre consumo nocivo de alcohol”, de la organización México Salud-Hable, el experto precisó que la mercadotecnia digital emplea métodos de promoción del alcohol que han rebasado la capacidad de respuesta de los países en prácticamente todo el mundo.

Detalló que 66 % de las naciones carecen de reglamentación específica sobre la comercialización digital del alcohol y solo el 18 % la prohíbe explícitamente.

“México es uno de los países que tiene lagunas legales al respecto”, afirmó.

Detalló que la pandemia incrementó esta problemática porque, por el encierro, muchas personas recurrieron al alcohol para combatir problemas como ansiedad, depresión y aburrimiento.

“Existen estudios que descubrieron que durante la pandemia por la covid-19, en una sola hora, a una persona usuaria de redes sociales se le mostraron 107 anuncios patrocinados de alcohol, el equivalente a ver aproximadamente un anuncio cada 35 segundos”, apuntó.

SIGUE ABUSO DE ALCOHOL

Raúl Martín del Campo, especialista del Instituto Nacional de Psiquiatría, señaló que a dos años del primer reporte presentado en marzo de 2020, el consumo del alcohol no ha bajado, e incluso, ha aumentado en poblaciones como niños y mujeres.

“Lo que vemos tras el estudio es que sigue siendo un grave problema de salud pública y estará lejos de resolverse, si no se implementan las recomendaciones internacionales”, anticipó.

Explicó que medidas como el alcoholímetro nocturno, que funciona en Ciudad de México, ha mostrado ser efectiva, pero al no haber una ley federal, no en todos los estados se implementa.

En tanto, Nancy Paulina López, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, enfatizó que el estudio muestra que sigue habiendo carencia en leyes federales sobre los horarios de venta de alcohol y la distancia de los puntos de venta de los centros escolares.

Aunado a ello, hace falta un etiquetado claro que indique los riesgos sobre el consumo nocivo del alcohol y homogeneizar los impuestos a las bebidas alcohólicas pues no pagan lo mismo el vino que la cerveza, el cual es el producto más barato y, por ende, preferido de los jóvenes.

Los especialistas recordaron que existe un escaso compromiso político además de que la influencia de la industria del alcohol sigue imperando en la toma de decisiones.

Asimismo, dijeron que es fundamental restringir la disponibilidad de las bebidas alcohólicas y prohibir totalmente su publicidad, especialmente en eventos deportivos y en redes sociales.