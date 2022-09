Explotación laboral y miles de trabajadores fallecidos tras el Mundial de Qatar 2022

NotiPress.- Más de 6 mil 500 trabajadores migrantes de Pakistán, India, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka han fallecido durante sus jornadas previas al Mundial de Qatar 2022. Asimismo, han sufrido explotación laboral desde que se inició la construcción de infraestructuras para el evento deportivo; ello, de acuerdo con una investigación del periódico The Guardian.

Dichos datos fueron recabados a partir de fuentes gubernamentales. Y es que, desde diciembre de 2010 han muerto y sufrido explotación laboral cada semana una media de 12 trabajadores migrantes de estos cinco países para el Mundial de Qatar 2022. Además, según cifras de India, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka, 5 mil 927 trabajadores han fallecido en Qatar entre 2011 y 2020. A estas cifras, la investigación le añadió los datos aportados por la embajada de Pakistán en Qatar que confirman otras 824 muertes de trabajadores pakistaníes entre 2010 y 2020.

No obstante, el número de trabajadores fallecidos es significativamente mayor ya que las cifras no incluyen las de los países de los que proceden otras muchas personas de Filipinas y Kenia. Ni tampoco se incluyen las muertes o la explotación laboral de los últimos meses de 2020 ni de los primeros meses del 2021 próximos al Mundial de Qatar 2022.

The Guardian señaló en su investigación “el número de trabajadores fallecidos de Qatar se revela en largas hojas de cálculo de datos oficiales que enumeran las causas de muerte”. Las cuales son múltiples lesiones contundentes debido a una caída desde una altura; causa indeterminada de muerte por descomposición; asfixia por ahorcamiento. Así pues, la investigación asegura que la causa más común es la denominada como muerte natural, lo cual demuestra que tales calificaciones se realizan sin una autopsia.

Frente a la misma situación, en 2013 el mismo periódico publicó un reportaje sobre el abuso y la explotación laboral de los trabajadores migrantes. Los cuales, preparaban el lugar para la construcción de las instalaciones del Mundial de Qatar 2022 y estimaban morirían unos 4.000 trabajadores migrantes. En ese sentido, retrasos en los pagos, incumplimiento de contratos e incluso suspensión de los salarios son algunos de los abusos que se cometen con los trabajadores migrantes en Qatar.

Mientras tanto, la Amnistía Internacional pidió a la FIFA que utilice su influencia sobre las autoridades qataríes para ayudar a poner fin a los fallecimiento y explotación laboral contra los migrantes. La organización detectó ocho formas de explotación; las cuales van desde condiciones de vida de algunos trabajadores como falta de higiene y de seguridad en sus alojamientos. También hablan de que los empleados sufren mentiras sobre el salario y retrasos en los pagos. Además, la organización ha detectado trabajo forzado y amenazas a los trabajadores que se quejan de las condiciones o piden ayuda.