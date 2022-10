Expresidente Fox planea cumbre de cannabis para impulsar regulación en México

Ciudad de México, (EFE).- El expresidente mexicano Vicente Fox (2000-2006) reunirá este mes a empresarios internacionales de la marihuana en la Cumbre Canna México para superar el retraso de su regulación en el país, que podría convertirse en el tercer mayor mercado del mundo, según expresó este martes en entrevista con Efe.

“Estamos perdiéndonos de la fiesta, inútilmente, sin ninguna razón. Yo creo que ya es indispensable avanzar porque México sí puede llegar a ser un mercado entre los 10 más grandes del mundo”, comentó el exmandatario emanado del ahora opositor Partido Acción Nacional (PAN).

El también empresario advirtió que “hoy la industria está madura ya en diversos lugares”, particularmente en Estados Unidos, Canadá, Colombia y Perú, por lo que empresarios de esos y otros países acudirán a la cumbre el 19 y 20 de octubre en el Centro Fox, ubicado en San Cristóbal (Guanajuato), cerca de la ciudad de León.

Las compañías internacionales, agregó, “están a la búsqueda de distribuidores, de asociaciones estratégicas, de alianzas, y por tanto hay muy buena manera de hacer negocio participando en este evento”.

MÉXICO REZAGADO

La Cumbre Canna México ocurrirá un año después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional, en junio de 2021, la prohibición del uso lúdico de la marihuana en México.

Mientras que se cumplen cinco años de que el Congreso aprobó el uso medicinal del cannabis en 2017.

Pero Fox lamentó que la regulación en México “todavía tiene muchas sombras, muchas áreas que no se han animado a regularizar y, por tanto, hay partes de la industria que están truncas, y no se puede desatar la industria, la inversión, el desarrollo tecnológico”.

El exmandatario consideró que parte de la resistencia a legislar en el Congreso y a regular en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se relaciona con la postura del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien se muestra conservador en el tema.

“Al final así es y lo tengo que decir con todas sus letras, pero que haga una encuesta, que se dé cuenta de que la opinión pública ya no está en contra de este producto, que la opinión pública está en contra de la violencia”, sostuvo.

Por ello, el político y empresario prometió “mucha información y mucha actualización” en el rubro médico, con novedades sobre “las enormes ventajas” que vienen de formulaciones del cannabidiol (CBD).

A la cumbre irán especialistas de TEC Salud, la rama médica del Tecnológico de Monterrey, y empresarios que compartirán las innovaciones que han ocurrido tras la legalización medicinal en regiones de Estados Unidos, Canadá y Europa.

“La idea es darle a la Cofepris los elementos para que proceda. No hay ninguna razón para estar deteniendo esto, lo único que está sucediendo es que perdemos inversiones, perdemos empleos y perdemos ingresos fiscales”, remarcó.

EL POTENCIAL DE MÉXICO

El exmandatario admitió que “hay muchas fantasías” sobre el mercado de la marihuana, que “no es aquella panacea, aquella búsqueda del oro y las ganancias extraordinarias y exorbitantes”.

Aún así, afirmó que “ciertamente será un sector económico muy importante en el acuerdo de libre comercio” entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) “una vez que México termine su proceso de legalización”.

“Dar cifras sería un poco alegre, pero ciertamente es una industria multimillonaria en dólares”, dijo.

Por ello, vio “verdaderamente inexplicable” que el Congreso no expida una legislación pese al fallo de la Suprema Corte y que la Cofepris no tenga un reglamento que permita aprovechar toda la cadena de la marihuana medicinal.

“El lado lúdico ya no es de espantar a nadie, no se trata de viciosos, de drogadictos, como luego se le pone la etiqueta a esta industria. Es un relajante como puede ser un buen tequila, tomado con moderación”, argumentó.

El expresidente aseveró que él se interesó por el tema hace 20 años, cuando gobernaba México, por la seguridad.

Por eso, pidió a los legisladores ver la parte “maravillosa” de la industria y no la “oscura”.

“Hoy ya arrebatamos esta maravillosa plantita a los criminales, a los capos, a los carteles, y se puso esta plantita en manos de empresarios, de agricultores, de ejidatarios, de campesinos, de farmaceutas, de personas que van a hacer buen uso de esta planta”, concluyó.