Fabio Lamborghini anuncia una inversión de 1.000 millones de dólares en una torre en Miami

Miami (EE.UU.), (EFE).- Fabio Lamborghini, magnate de la familia de fabricantes del homónimo auto italiano, anunció en una entrevista con EFE una inversión de 1.000 millones de dólares para construir una torre de apartamentos de un estimado de 67 pisos en Miami, la primera que construirá bajo la firma Lambo Sky.

El empresario italiano, quien es sobrino de Ferrucio Lamborghini, fundador de la marca de autos de lujo y dirigió su museo en Italia de 2006 a 2016, considera a Miami “un óptimo lugar para comenzar” con su nuevo negocio de apartamentos de lujo, que busca atraer a los fanáticos del ‘Made in Italy’, lo hecho en Italia.

“Es un área óptima también porque, apunto, está en continuo crecimiento. Hay demanda de apartamentos de alto nivel y, entonces, es estratégico e importante para nosotros, pero también para Miami añade algo importante a aquello que ya existe”, comentó Lamborghini.

La idea surge de la marca creada por Fabio Lamborghini llamada FL Fuori Serie, en la que promueve ropa, muebles, joyería y calzado de “ultra lujo”, lo que ha causado una “inspiración” en Estados Unidos y la idea de desarrollar altos edificios residenciales de lujo (‘highrise’), explicó Julio Ochoa, gerente y socio del proyecto.

Aunque el proyecto es separado de la marca de autos de lujo, Fabio reconoce que hay “una plusvalía en la iniciativa” gracias al apellido Lamborghini”.

“Fabio Lamborghini, conectándose con la empresa FL Fuori Serie, para darle aquella cosa de más, aquella excelencia, aquel toque para elevar el resultado, el producto final, para ofrecer algo más respecto a los otros constructores”, manifestó el italiano.

Los detalles de los precios y los acabados de los apartamentos aún no son públicos, pero Lamborghini intervendrá en su diseño interior y promete satisfacer a quienes gustan del lujo italiano, incluyendo fanáticos de la marca de autos.

“En el mundo de la excelencia, nosotros queremos ser diversos y propositivos”, aseveró.

Los promotores esperan que el proyecto esté concluido en un plazo de cuatro años, aunque todavía no cuenta con una ubicación definitiva.

Miami se afianza en las bienes raíces de lujo

El hecho refleja la consolidación del mercado de bienes raíces de lujo en Miami, donde más de 13.200 ultrarricos, aquellos con fortunas superiores a los 30 millones de dólares, tienen una vivienda secundaria, según reveló este mes un reporte de la firma Altrata.

Además, el sur de Florida, en particular Miami, se mantiene como el mayor mercado internacional de bienes raíces en EE.UU., pues el 49 % de los clientes de condominios nuevos son extranjeros, según un estudio de Miami Realtors.

Los empresarios detrás de la nueva torre reconocen que, para este tipo de construcciones, en Miami la “demanda es de las más importantes en Estados Unidos”, además de destacar la mezcla de culturas y estilo de vida.

“Miami nos ha demostrado que se ha ido transformando en los últimos 25 ó 40 años en una gran metrópoli, con una especialidad en viviendas de lujo verticales frente al mar, en una zona cálida tropical y que ha sido muy exitoso”, indicó Ochoa.