Facundo Waller: “El fútbol de México es como de primer mundo”

Puebla (México), (EFE).- El centrocampista Facundo Waller, del club Puebla, aseguró que las condiciones del fútbol mexicano son comparables con las de los mejores del mundo, nada parecido a su país, donde sólo unos pocos equipos lo tienen todo.

“El fútbol de México es como de primer mundo, es un fútbol rápido, muy profesional. Las canchas, los estadios, la infraestructura es de lo mejor; en Uruguay sólo hay tres o cuatro equipos que tienen un buen estadio, acá es como un primer mundo”, señaló el jugador en entrevista con Efe.

Waller, una de las principales figuras del Puebla, llegó a México en el 2020 para jugar con los Pumas UNAM, después de lo cual fue fichado por el San Luis y a finales del año pasado llegó a su actual club.

“Me costó mucho el primer año en los Pumas por la altura de la Ciudad de México sobre el nivel del mar y porque el fútbol es diferente, aquí es más rápido, en Uruguay es más trancado, con más roce”, confesó.

Después de un periodo de adaptación, que incluyó pasar por el San Luis, Waller ha encontrado la armonía en el Puebla, donde vive con su novia y su perro en una casa con gimnasio y aunque no se adaptó a las comidas con picante, si encontró alternativas para alimentarse bien.

“De la comida mexicana prefiero los tacos de arrachera, pero solo la tortilla y la carne, sin experimentar mucho”, cuenta al referirse a una de sus preferencias.

Es un futbolista de buen trato de la pelota, que juega hacia adelante y es buen pasador, pero se considera exigente y está atento a qué aspecto mejorar.

“Debo tomar mejores decisiones en la cancha; eso me mejorará como futbolista”, indicó.

Facundo está cerca de la pelota desde que tiene uso de razón; sus hermanos mayores, eran futbolistas y le contagiaron la pasión. Después tomó como modelo a Diego Forlán y en el 2017 jugó el Mundial sub’20 en compañía de Fede Valverde, la estrella del Real Madrid.

“Fede nació con un don, veía cuando nos tocó compartir que era distinto. En ese Mundial tuve una experiencia fea porque me tocó lesionarme el ligamento cruzado en el minuto 15 del primer partido, por eso con Valverde no compartí mucho”, confiesa.

Recuperado de lesiones, Waller tiene como prioridad entregarle su mejor juego al Puebla, donde recibe un trato familiar, crecer como profesional y tratar de provocar un llamado a la selección mayor de su país.

“Para mi eso no es un imposible; con trabajo lo puedo lograr. Primero tendría que ser citado para algún amistoso y después ir evolucionando. Cuando llegué a la selección juvenil, no lo esperaba y sucedió, ahora podría suceder”, apuntó.

Waller reconoció que para Uruguay fue un golpe doloroso la eliminación en la fase de grupos en el Mundial de Catar, pero no quedó en el pasado y con el talento en el país y la experiencia del seleccionador argentino Marcelo Bielsa, el equipo puede lograr muchas cosas buenas en el Mundial del 2026.

-¿Te imaginas en el equipo uruguayo de ese Mundial?

-Es algo posible, quién dice que no puede pasar.