Fake news de Qatar: qué reglas sí aplican para visitantes extranjeros

Reglas falsas no provienen de fuentes oficiales

NotiPress.- Producto de la viralización de noticias falsas sobre las reglas para los visitantes a Copa Mundial de la FIFA, Qatar 2022, el organismo encargado de la Copa del Mundo, salió a desmentirlas. La información compartida no proviene de fuentes oficiales y contiene información objetivamente incorrecta, señaló el Comité Supremo para la Entrega y el Legado, en un comunicado.

Sin embargo, según la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su página oficial publicó el 8 de septiembre de 2022 algunas reglas que sí deben acatarse en dicho país durante la competencia. Esto debido a que Qatar es un país árabe y de tradición islámica, cuyas costumbres son distintas a las de otros países visitantes.

En primer lugar, la SRE señala que el consumo de alcohol y encontrarse en estado etílico no esta permitido en lugares públicos, sin embargo sí se aceptará al interior de hoteles, clubes privados, centros nocturnos y restaurantes con licencia. Además, la edad legal para su consumo es de 21 años solo en sitios autorizados. En el mismo sentido, las sanciones por uso, tráfico, contrabando y tenencia de drogas, en la cantidad que sea, son severas e incluyen penas privativas de la libertad, grandes multas e incluso deportación.

Por otra parte, contrario a lo que difundían las fake news, Qatar castiga las agresiones a la dignidad sexual, con cárcel. Por lo tanto se prohíbe el uso de lenguaje discriminatorio, homofóbico y racista contra cualquier persona, antes, durante y después de los partidos. Las personas que agredan serán retiradas del estadio, además, revender boletos es ilegal y se considera un crimen, según Relaciones Exteriores.

Hablando de la tradición islámica, las mezquitas no están abiertas al público que no profesa dicha religión, ya que son espacios sagrados para el Islam. Y por si se desea tener recuerdos de la experiencia, grabar vídeos o tomar fotos con equipos semi o profesionales, requieren de un permiso especial. La cancillería, aconseja no tomar fotos o vídeo a personas sin su consentimiento. En este sentido, se recomienda vestir cubriendo las extremidades en todo momento y evitar el uso de ropa transparente, para respetar los usos y costumbres qataríes.

Por último, la cancillería aconseja que los visitantes se dirijan siempre de manera cortés y respetuosa a la afición, integrantes de los equipos o comunidad en general, además de cuidar mucho la forma de demostrar afecto en público, ya que son mal vistas en todos los ámbitos.