Falla diálogo entre Instituto de Migración y caravana en el sur de México

Tapachula (México), (EFE).- Las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) de México fallaron este jueves en su intento de convencer a los miembros de la nueva caravana de 400 migrantes de regresar a Tapachula, en la frontera entre el citado país y Guatemala.

Un grupo de agentes de migración llegó con cerca de diez furgonetas y dialogó con los integrantes de la caravana en el tramo carretero Huixtla-Villa Comaltitlán, en el estado de Chiapas, donde los migrantes insistieron en conseguir permisos para avanzar.

“La invitación es esta, ahí están las unidades y se les apoya, lo tomas o lo dejas, nosotros queremos una migración ordenada y procesar sus datos”, aseveró en el encuentro uno de los agentes del INM, que depende de la Secretaría de Gobernación.

Tras las conversaciones, los agentes subieron a sus unidades y se retiraron sin éxito.

Los migrantes, que partieron esta semana de Tapachula, salieron después de esta charla del municipio de Huixtla por la carretera costera, donde solo los observaban agentes de la Guardia Nacional.

Yean Rodríguez, migrante venezolano, les pidió a los agentes de Migración un permiso para subirse a un autobús rumbo al norte de México con el argumento que no están pidiendo alimentos, hospedaje, ni que les paguen los pasajes.

“Nosotros no queremos que nos vayan a deportar, imagínate desde dónde venimos de tan lejos, costando tanto trabajo, como para que nos agarren y nos devuelvan, eso es lo que no queremos. Por eso estamos a la defensiva”, contó a Efe.

Brayner Morales, otro venezolano, remarcó que no detendrán su marcha y buscarán el permiso de forma pacífica.

“Nosotros le estamos pidiendo al Gobierno de México que nos dé libre tránsito, porque en Estados Unidos están dando oportunidades de trabajo, porque nosotros no queremos quedarnos en México”, argumentó.

México ha sido el país que más obstáculos les ha puesto a los migrantes, según denunciaron los viajeros, que caminan por el municipio de Huixtla con destino a San Pedro Tapanatepec, Oaxaca.

Alrededor de las 9.55 horas (14.55 GMT) ingresaron al Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo de Huixtla (Caitf), donde uno de los migrantes, Víctor Antonio Pacheco, solicitó a las autoridades mexicanas que les atiendan y escuchen para tramitar su permiso de tránsito temporal como lo han hecho otras caravanas.

Los integrantes de este grupo de personas se quedaron dentro del Caitf en espera de ser atendidos, pero pasó cerca de media hora y salieron del inmueble para retomar su camino.

Las caravanas reflejan un flujo migratorio récord a Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) ha interceptado a más de 1,7 millones de personas en lo que va de año fiscal 2022, que se inició en octubre pasado.

Además, México recibió un récord de más de 58.000 solicitudes de refugio en la primera mitad de 2022, un incremento anual de casi 15 %, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).