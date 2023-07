Fallece el político mexicano Porfirio Muñoz Ledo a los 89 años

Ciudad de México, (EFE).- El político, diplomático y congresista mexicano Porfirio Muñoz Ledo falleció hoy a los 89 años en su casa en Ciudad de México luego de haber salido de un hospital donde fue ingresado hace una semana.

“Con profundo dolor y tristeza, la familia comparte la noticia del sensible fallecimiento de nuestro querido padre Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega. Descanse en paz”, apuntaron familiares en un mensaje en la cuenta de Twitter del político aunque no precisaron la causa de su muertes.

Con 6 décadas en la política -aceptó su primer cargo público en 1963-, Muñoz Ledo fue testigo de la tomas de posesión de los últimos 11 presidentes de México.Pprecisamente al último, Andrés Manuel López Obrador, le colocó la banda presidencial después de su triunfo histórico en las elecciones de 2018.

Muñoz Ledo destacó en los últimos años por ser un duro crítico con las posturas del presidente López Obrador, como la política migratoria, la militarización y el control excesivo del presupuesto.

“Lamento el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, con quien por mucho tiempo tuve coincidencias. Las discrepancias recientes no borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo; mucho menos su legado político. Abrazo a sus familiares y amigos”, apuntó López Obrador en un mensaje en redes sociales.

Hasta 1987, Muñoz Ledo fue militante del otrora dominante Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido del que fue presidente y del que se retiró al no recibir respaldo a sus deseos de ser candidato a la Presidencia.

Luego formó el Frente Democrático Nacional que se integró para las disputadas y polémicas elecciones de 1988 y posteriormente fue cofundador y dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de centro-izquierda, pero años más tarde las disputas con Cuauhtémoc Cárdenas por la candidatura presidencial ocasionaron su salida.

Dejó este último partido en 1999 al tiempo que el desaparecido Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) lo postuló para las elecciones de 2000 que ganó Vicente Fox (2000-2006), del conservador Partido Acción Nacional (PAN).

Precisamente Fox lo invitó a su gobierno, situación que le atrajo fuertes críticas desde la izquierda mexicana, al ser el PAN un partido conservador y de derecha.

“Lamento el sensible fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, destacado constructor de la actual democracia mexicana . Lo recordaré siempre como compañero y amigo, especialmente en la LVII Legislatura, primera de mayoría opositora al PRI y en la que jugó un gran papel en favor de las causas que defendemos. Mis condolencias a familiares y amigos.Descanse en paz”, expresó el excanciller mexicano Marcelo Ebrard en Twitter.

En los últimos años, Muñoz Ledo, quien nació el 23 de julio de 1933, se integró al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fundado por el presidente López Obrador, pero rompió con el partido cuando intentó repetir como presidente de la Cámara de Diputados, que dirigió en 2018-2019.