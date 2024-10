Fallece el realizador Aaron Kaufman, autor junto a Sean Penn del documental sobre Ucrania

Los Ángeles (EE.UU), (EFE).- Aaron Kaufman, quien dirigió el documental ‘Superpower’ sobre la guerra en Ucrania junto al actor Sean Penn y fue socio de producción de Robert Rodríguez, ha muerto a los 51 años, informó The Hollywood Reporter (THR).

Kaufman murió el pasado jueves en Las Vegas (EE.UU.), aunque su fallecimiento no se ha conocido hasta este fin de semana, dijo el presidente de Verdi Productions, Chad Verdi, a THR.

Los informes médicos indicaron que Kaufman murió de un aparente ataque cardíaco.

“Es un momento muy triste para todos los que amaban a Aaron”, escribió Verdi en un correo electrónico enviado a THR. “Aaron falleció el jueves por la noche. Él y yo hablamos por teléfono unos 20 minutos antes de que llamaran al 911. Estaba de muy buen humor y se dirigía a cenar. La vida es corta y la familia y los amigos lo son todo. Ya lo extraño mucho”, precisó.

Kaufman, conocido por el citado documental que fue candidato a los premios Emmy, también escribió, dirigió y produjo varias películas, entre ellas ‘Machete’, ‘Machete Kills’, ‘Urge’ y ‘Sin City: A Dame to Kill For’.

Mientras que Penn se convirtió en el rostro de su documental, Kaufman fue el director sobre el terreno cuando comenzó la guerra en febrero de 2022, después de estar en Kiev en las semanas posteriores a la invasión rusa.

El proyecto originalmente estaba destinado a arrojar luz sobre el presidente Volodimir Zelenski y contar una “historia caprichosa de un actor cómico convertido en presidente”. Pero, cuando se produjo la invasión, el tema de la película cambió radicalmente, asegura THR.

Nacido en Long Island, Nueva York, Kaufman creó una pequeña empresa de animación a los 20 años. Vendió la empresa después de un año y luego trabajó para Palm Pictures de Chris Blackwell. A principios de la década de 2000, fundó su propia productora, Barbarian Films, agrega el medio estadounidense.