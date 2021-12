Falleció el ídolo mexicano Vicente Fernández a los 81 años de edad

Ciudad de México, (EFE).- El reconocido cantante mexicano Vicente Fernández falleció este domingo después de varias semanas ingresado en el hospital tras una caída en su casa, confirmó su familia a través de una publicación en redes sociales.

“En Paz descanse Sr Vicente Fernández. Lamentamos comunicarles su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6:15 am. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una gran trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando”, expresó la familia en una publicación junto a una fotografía del artista.

El “Charro de Huentitán” perdió la vida después de haber tenido al país en vilo en las últimas semanas, pero sobre todo en las últimas horas, ya que el sábado la familia comunicó que se encontraba en “estado crítico” de salud y “con pronóstico muy reservado”.

Hasta el momento, la familia no ha dado información sobre qué seguirá para ellos ni sobre los homenajes que estén planeados para Fernández.

El también actor llegó a principios de agosto a un hospital particular de Guadalajara (oeste de México) tras sufrir una caída que le provocó un golpe en las cervicales cercanas al cráneo, lastimándose la médula y dejándolo sin movimiento de brazos y piernas.

Debido a ello tuvo que ser sometido a una cirugía de urgencia que le generó un deterioro respiratorio y lo dejó conectado a respiración artificial, por lo que se mantuvo en terapia intensiva cerca de seis semanas.

A mediados de septiembre, el intérprete presentó mejoría y permanecía en una habitación común del hospital para recibir rehabilitación física, pero a inicios de diciembre fue reingresado al área de terapia intensiva debido a que su estado de salud se deterioró.

En días anteriores se pudo ver a sus hijos, a sus nietos y a su esposa María del Refugio Abarca -conocida como Doña Cuquita- en las puertas del hospital saliendo de visitar a Chente y acercándose a la prensa que se agolpaba en las inmediaciones.

El fallecimiento de Chente Fernández coincide con el Día de la Virgen, patrona de México y por la cual el cantante y actor sentía una gran devoción, como demostraba dedicándole canciones en sus conciertos.

Con icónicas interpretaciones de canciones como “Volver, volver” o “El Rey”, Fernández marcó su carrera, pero también la historia de la música ranchera, que pervive hasta el momento después de grandes ídolos como Pedro Infante o José Alfredo Jiménez gracias al Charro de Huentitán, que hizo del concepto de macho mexicano una prolongación de sí mismo.

Por fortuna, la dinastía de los Fernández y la vocación familiar por la música ranchera continúan con su hijo Alejandro Fernández y su nieto Alex, junto a quienes llegó a actuar en los Latin Grammy en 2019.