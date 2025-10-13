27.5 C
McAllen
Monday, October 13, 2025
Estados Unidos

Familia de trabajador postal de Minnesota presenta demanda tras muerte por derrame cerebral en custodia policial

By El Periódico USA
0
12

La familia de Kingsley Fifi Bimpong, un trabajador postal de 50 años de Cottage Grove, ha presentado una demanda federal contra la policía de Eagan, el condado de Dakota y sus oficiales correccionales. La demanda alega que los oficiales ignoraron señales claras de un derrame cerebral durante la detención de Bimpong de cinco horas, lo que llevó a su muerte bajo custodia.

Según la demanda, Bimpong salió del trabajo temprano debido a un dolor de cabeza y fue detenido por la policía de Eagan tras conducir en sentido contrario. Las grabaciones de las cámaras corporales muestran que Bimpong presentaba serias anomalías físicas y cognitivas, incluyendo la incapacidad de recordar información básica como su nombre y dirección.

A pesar de estas señales, los oficiales no completaron una evaluación estándar de drogas y observaron que Bimpong no olía a alcohol ni había drogas en su vehículo. Fue arrestado y trasladado a la cárcel del condado de Dakota.

En la cárcel, Bimpong aparentemente tuvo dificultades para caminar y fue visto rodando en el suelo por el dolor. A pesar de que los procedimientos del centro requieren que el personal revise a los internos cada 30 minutos, los oficiales marcaron su estado como “OK” durante toda su detención.

Después de más de tres horas, una enfermera encontró a Bimpong inconsciente y le administró Narcan tres veces sin éxito. Fue llevado al hospital, donde una tomografía computarizada reveló una hemorragia cerebral. Bimpong fue declarado con muerte cerebral el 18 de noviembre y retirado del soporte vital al día siguiente.

La demanda acusa a los demandados de “indiferencia deliberada” ante las necesidades médicas de Bimpong y busca que se haga responsable a quienes contribuyeron a su muerte.

