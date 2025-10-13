Familia de trabajador postal de Minnesota presenta demanda tras muerte por derrame cerebral en custodia policial

La familia de Kingsley Fifi Bimpong, un trabajador postal de 50 años de Cottage Grove, ha presentado una demanda federal contra la policía de Eagan, el condado de Dakota y sus oficiales correccionales. La demanda alega que los oficiales ignoraron señales claras de un derrame cerebral durante la detención de Bimpong de cinco horas, lo que llevó a su muerte bajo custodia.

Según la demanda, Bimpong salió del trabajo temprano debido a un dolor de cabeza y fue detenido por la policía de Eagan tras conducir en sentido contrario. Las grabaciones de las cámaras corporales muestran que Bimpong presentaba serias anomalías físicas y cognitivas, incluyendo la incapacidad de recordar información básica como su nombre y dirección.

A pesar de estas señales, los oficiales no completaron una evaluación estándar de drogas y observaron que Bimpong no olía a alcohol ni había drogas en su vehículo. Fue arrestado y trasladado a la cárcel del condado de Dakota.

En la cárcel, Bimpong aparentemente tuvo dificultades para caminar y fue visto rodando en el suelo por el dolor. A pesar de que los procedimientos del centro requieren que el personal revise a los internos cada 30 minutos, los oficiales marcaron su estado como “OK” durante toda su detención.

Después de más de tres horas, una enfermera encontró a Bimpong inconsciente y le administró Narcan tres veces sin éxito. Fue llevado al hospital, donde una tomografía computarizada reveló una hemorragia cerebral. Bimpong fue declarado con muerte cerebral el 18 de noviembre y retirado del soporte vital al día siguiente.

La demanda acusa a los demandados de “indiferencia deliberada” ante las necesidades médicas de Bimpong y busca que se haga responsable a quienes contribuyeron a su muerte.