Famosas mexicanas conmemoran el 8M con mensajes contra la violencia

Ciudad de México, (EFE).- Famosas mexicanas, como Danna Paola, Belinda, Julieta Venegas y Thalía, conmemoraron este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con mensajes en los que prevaleció la exigencia de erradicar la violencia de género en el país.

La cantante Danna Paola compartió imágenes en Twitter con carteles de la marcha feminista con consignas como: “En México el feminismo incomoda más que los feminicidios” y “No quiero flores, quiero respeto”.

“Hermana, no estás sola, ni hoy ni nunca. Seguimos un año más de lucha, feliz va a ser el día que no falte ninguna”, escribió la también actriz.

Cecilia Suárez, conocida por su papel en la serie “La casa de las flores”, compartió en Instagram una imagen con el zepelín que circuló este lunes en Ciudad de México con la leyenda “10 feminicidios diarios” en referencia a los 10 asesinatos de mujeres que ocurren cada día en el país.

“#8M. Ni una más”, escribió la actriz.

Otras actrices mexicanas que replicaron el mensaje del zepelín fueron Regina Blandón, Zuria Vega e Irene Azuela.

La cantautora Julieta Venegas participó en una conversación con Human Rights Watch (HRW) para compartir “su mirada sobre los derechos de las mujeres”.

“Es peligroso en América ser mujer cuando expresas tu enojo”, lamentó la artista en el canal de Twitter de HRW, en el que también pidió “salir a la calle”.

En tanto, la cantante Belinda escribió en sus redes sociales que “el 8 de Marzo es un día de lucha, no un día festivo”.

Mientras que Thalía publicó un video para motivar a sus seguidoras.

“Hoy, Día Internacional de la Mujer, aplaudo a cada una de las mujeres fuertes y valientes, que defienden su voz, que con determinación y disciplina trabajan cada día por sus sueños, que luchan por sus derechos y que nunca se dan por vencidas”, expresó.

La actriz y productora mexicana Salma Hayek compartió una imagen en Instagram para anunciar la colección “Generation Equality” de Gucci “para convocar, unir y fortalecer las voces que hablan por la igualdad de género”.

Yalitza Aparicio, quien fue nominada al Óscar a mejor actriz por “Roma”, presumió de una campaña similar de Cartier en su Instagram.

Además, compartió una imagen de su compañera de “Roma”, la también nominada al Óscar Marina de Tavira, quien escribió “por la vida y por la libertad de las mujeres, fin al feminicidio”.

Las cantantes Lila Downs, Fey, María José y Ely Guerra también compartieron imágenes, videos y mensajes alusivos a la efeméride.

“Las mujeres hoy y siempre. #8Marzo. Por ellas y porque nos queremos siempre libres y siempre fuertes”, escribió Lila Downs.