Farina debuta en el cine acompañada de Julián Gil, Myke Towers y Zion

Miami, (EFE News).- La artista colombiana Farina comenzará en las próximas semanas la filmación de su primera película, “Flow Calle”, basada en el libro del escritor colombiano Andrés López, y acompañada de los puertorriqueños Myke Towers y Zion.

“Me siento sorprendida por la vida porque siempre me regala bendiciones. Dios me regala bendiciones y esta es una de ellas”, indicó Farina, quien en la última década había concentrado sus esfuerzos en desarrollar una carrera musical con éxitos como “Ten cuidado”, una colaboración con Thalía.

La artista había hecho sus pinitos como actriz en 2011, cuando trabajó en la serie de televisión “Tres milagros” en Colombia.

“Estoy feliz de retomar la actuación con esta película. Lo había hecho antes y es algo que me encanta”, expresó la artista.

Según explicó, “Flow Calle” será filmada en la República Dominicana y cuenta la historia de una joven con el nombre artístico de Queen Yizelle, quien lucha por abrirse camino y lograr sus sueños, mientras sortea un camino lleno de tentaciones y peligros.

“Siento que va a ser un gran éxito porque el guión conecta con todo el mundo”, subrayó.

Las filmaciones se realizarán en la Republica Dominicana y Puerto Rico a partir de marzo. Antes, Farina participará del programa “Noche de estrella”, desde la alfombra de Premio Lo Nuestro, el 18 de febrero.

Zumaya Cordero, portavoz de la productora Caribbean Films, que desarrolla el proyecto, señaló que el proyecto de “Flow Calle” es un drama “urbano multicultural” que conecta no tan solo con los jóvenes, sino también con otros públicos, ya que la historia es “muy motivadora”.

Frank Perozo es el director, mientras que Andrés López, guionista de “El Cartel de los Sapos” y “El Señor de los Cielos”, entre otras grandes producciones, es el autor de la historia original. La producción general está a cargo de los cineastas Riccardo Bardellino y Leticia Tonos.

En la actuación, Farina estará acompañada por David Maler, Clarissa Molina y Julián Gil en esta producción en la que también participarán los reguetoneros Myke Towers, Zion y la cantante La Ross Maria.

