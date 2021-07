Farmacéutica Israelí probará vacuna oral contra el Covid-19

NotiPress.- Una empresa farmacéutica con sede en Israel anunció el viernes 23 de julio de 2021 que iniciará en agosto ensayos clínicos con una nueva vacuna contra el Covid-19 vía oral. La pastilla recibió la autorización por parte del Gobierno israelí, luego de obtener resultados positivos en diversas pruebas de efectividad.

De acuerdo con Oramed Pharmaceuticals, la vacuna oral está siendo desarrollada por India Premas Biotech y no necesita ningún tipo de refrigeración para ser almacenada. El director ejecutivo de la empresa, Nadav Kidron sostuvo que “la vacuna oral podría marcar una diferencia entre un país capaz de superar la pandemia y uno que no”.

Kidron también explicó a los medios que particularmente en zonas duramente golpeadas por el virus y donde aún no llegan las vacunas, un medicamento vía oral podría ser la solución. Oramed Pharmaceuticals recibió la aprobación del Centro Médico Sourasky de Tel Aviv para iniciar los ensayos clínicos en 24 voluntarios no vacunados. Además, están a la espera de recibir la aprobación final del Ministerio de Sanidad, aunque todavía no hay fecha exacta para ello.

Según Oramed, la tecnología desarrollada por la empresa puede ser utilizada para ser administrada vía oral o una serie de terapias basadas en proteínas, es decir, puede ser aplicada mediante una inyección. “Una vacuna contra el Covid-19 vía oral podría generar una distribución rápida y a gran escala, permitiendo a las personas inmunizarse desde casa”, detalló Kidron.

Las declaraciones de Kidron llegan un día después de que el primer ministro de Israel, Neftali Bennet, exhortara a la población a vacunarse por un nuevo repunte de casos por Covid-19. “Negarse a la aplicación de la vacuna es poner en peligro a otros ocho millones de ciudadanos en el país”, puntualizó.

Hasta ahora, el Ministerio de Sanidad israelí ha confirmado que hay mil 263 nuevos casos, lo que eleva la cifra total a 857 mil 554 casos y 6 mil 457 muertos. Otros 10 mil 194 casos son considerados activos donde 81 pacientes se encuentran en estado crítico aumentando la tasa de positividad al 1,83%.

En tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que, a pesar del gran avance en la vacuna oral llamada VLP COVID-19 se necesitará de refuerzos con inyecciones tradicionales. Actualmente, Oramed está evaluando la posibilidad de agregar más laboratorios al desarrollo de la vacuna a fin de tener más opciones en logística, distribución e investigación.

Premas planea fabricar, probar y potencialmente comercializar la versión inyectable de la vacuna VLP en India, donde se prevé que el mercado de vacunas crezca a más de 2,3 mil millones de dólares para 2027. India se encuentra actualmente en una carrera para acelerar el ritmo de vacunación contra el Covid-19 para una población de mil 400 millones de habitantes.