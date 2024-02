FARRUKO rinde homenaje a la leyenda Bob Marley con el lanzamiento de “Rasta Raggae (Jamming)”

La Superestrella Puertorriqueña Es El Único Artista En La Banda Sonora En Grabar Nueva Versión De Uno

De Los Éxitos Más Icónicos De Marley, “Jamming”

El Tema Está En El ‘Bob Marley: One Love – Music Inspired By The Film’ Soundtrack Deluxe Album

(Miami, FL) – El cantante y compositor de éxito mundial, Farruko, rinde homenaje al legendario músico con su propia versión del icónico éxito de Bob Marley “Jamming”, titulada “Rasta Reggae (Jamming)”. La canción formará parte de la banda sonora oficial en versión deluxe de la esperada película biográfica de Bob Marley, de Paramount Pictures, titulada Bob Marley: One Love. Farruko es el único artista del álbum que grabó otra versión sampleando la voz de Marley. La banda sonora ya está disponible a través de Tuff Gong/Island Records

“Ser parte de un proyecto tan icónico como esta película, ha sido un bendición para mi. Cuando me presentaron esta oportunidad, escogí Jammin’ porque es una de mis favoritas de Bob. Supe de una que esta era para mi. El proceso fue increíble porque incluimos samples de sus vocales en una grabación mía. Fue un momento de reflejo para mi como que grabe con el mismo Bob Marley! Fue un honor ser parte de esto y que esta película demostrará que él fue más que un líder, fue un profeta, alguien que cambió la cultura musical para siempre y que siempre hizo prioridad defender los derechos humanos y la paz e igualdad. Me identifico mucho con él. El siempre ha sido una inspiración para mí y también compartimos algo muy especial, la cultura de la isla. Eso corre en nuestras venas” – comenta Farruko.

La banda sonora de la película, ‘BOB MARLEY: ONE LOVE (MUSIC INSPIRED BY THE FILM)’, incluye versiones contemporáneas de las composiciones más emblemáticas de Bob Marley interpretadas por Kacey Musgraves, Wizkid, Leon Bridges, Jessie Reyez, Bloody Civilian, Skip Marley (nieto de Bob Marley), Farruko, Mystic Marley (nieta de Bob Marley) y Shenseea.

Bob Marley: One Love, ya en los cines, “celebra la vida y la música de un icono que inspiró a generaciones a través de su mensaje de amor y unidad”, comparte Paramount Pictures. La película fue producida en colaboración con la familia Marley y está protagonizada por Kingsley Ben-Adir como Bob Marley y Lashana Lynch como su esposa Rita.

Una vez más, Farruko continúa sumando logros a su exitosa carrera, y su participación en Bob Marley: One Love es prueba de ello. El estreno de “Rasta Reggae (Jamming)” sigue a un año monumental para la superestrella mundial, que alcanzó su 47º número 1 en la lista Latin Airplay con su éxito “Pasa_je_ro”. Ahora Farruko se prepara para una serie de presentaciones en festivales, encabezando La Onda Festival by Bottlerock en California el 1 y 2 de junio, y Vibra Urbana en Miami este sábado, 17 de febrero.

Además, Farruko está poniendo los toques finales a su próximo álbum de estudio y se embarcará en una gira por Sudamérica, y ha anunciado su regreso a 21 escenarios norteamericanos para su CARBON ARMOR TOUR en apoyo del lanzamiento de su próximo álbum previsto para la primavera de 2024. Las fechas exactas y su regreso a Europa se anunciarán próximamente.