Farruko y Jay Wheeler se suman a la gala de los Premios Tu Música Urbano

San Juan, (EFE).- Farruko, Jay Wheeler, El Alfa, Luis Vázquez, Rafa Pabón, Álvaro Díaz y Nio García son algunos de los cantantes que se subirán al escenario para amenizar la gala de los Premios Tu Música Urbano el próximo 15 de junio en Puerto Rico.

Estos son los nuevos nombres anunciados por los organizadores de los galardones, que se suman a otros ya confirmados como Vico C, Anuel, Yandel y Arcángel.

En total, una veintena de artistas se presentará en la tarima del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, durante la cuarta edición de los Premios Tu Música Urbano, retransmitidos en vivo por el canal Telemundo.

Las nominaciones a estos premios están lideradas por Rauw Alejandro, con doce, incluida Artista del Año; Feid, con menciones en once categorías; y Bad Bunny con diez.

Además, Vico C, “El Filósofo del Rap”, que regresó recientemente a la música tras 14 años de silencio, recibirá un galardón especial a su trayectoria por ser “una figura pilar del movimiento urbano en Puerto Rico”.