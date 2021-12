Fauci alerta de que los hospitales de EEUU se llenarán otra vez por ómicron

Washington, (EFE).- El principal epidemiólogo del Gobierno estadounidense, Anthony Fauci, alertó este domingo de que los hospitales del país se llenarán otra vez de pacientes en las próximas dos semanas por la rápida expansión de la variante ómicron de la covid-19.

“Si las cosas siguen el camino que se está marcando ahora, en una o dos semanas tendremos nuestros hospitales muy llenos de gente porque hay muchas personas en este país que pueden recibir la vacuna y no lo han hecho”, indicó el médico en una entrevista en el canal NBC.

Fauci dijo que la variante más reciente del virus “se está propagando velozmente por todo el mundo” y, pese a admitir que todavía existen dudas sobre su grado de severidad -hay estudios que indican que es más leve que otras cepas-, apuntó que el hecho de que se transmita con tanta facilidad la hace igualmente peligrosa.

“Veremos un repunte en las infecciones, no hay ninguna duda sobre ello. Pero hay una diferencia mayúscula en cuanto a la severidad entre una persona que haya recibido la vacuna y la dosis de refuerzo y una que no”, indicó.

De cara al período navideño que se acerca, el epidemiólgo jefe de la Casa Blanca recomendó prudencia a todo el mundo en estas fechas, incluso a aquellos que ya hayan recibido la dosis de refuerzo de la vacuna, y recordó que hay que llevar mascarilla en los aeropuertos y los aviones.

También recomendó no acudir a eventos en los que vaya a haber gente cuyo estado de vacunación se desconozca.