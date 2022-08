Fauci, el epidemiólogo jefe de Estados Unidos, dejará el cargo en diciembre

Washington, (EFE).- El epidemiólogo jefe de EE.UU. y cara visible de la respuesta del país a la pandemia de covid-19, Anthony Fauci, anunció este lunes que dejará ese cargo en diciembre con la intención de aprovechar lo aprendido para seguir contribuyendo al avance de la ciencia y de la sanidad pública.

“Aunque dejo mi actual puesto, no me jubilo. Después de más de 50 años de servicio gubernamental, planeo seguir la siguiente fase de mi carrera cuando todavía tengo tanta energía y pasión por mi ámbito”, dijo en un comunicado el médico especializado en inmunología, de 81 años.

Fauci se ha convertido desde el surgimiento de la covid-19 en el rostro más popular de la emergencia sanitaria en Estados Unidos, con numerosas intervenciones en programas de radio y televisión para responder dudas e intentar combatir la desinformación que circula sobre la pandemia.

El experto dejará en diciembre la dirección del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), la jefatura del Laboratorio de Inmunoregulación del NIAID y su cargo de asesor médico jefe del actual presidente, el demócrata Joe Biden.

En sus 38 años al frente del NIAID, recordó que ha asesorado a siete mandatarios, empezando por el republicano Ronald Reagan (1981-1989) e incluyendo entre otros al también republicano Donald Trump (2017-2021), con quien mantuvo notorias divergencias sobre la estrategia para combatir la pandemia.

En su trabajo se ha enfrentado a problemáticas que abarcaron desde el VIH/Sida hasta diversas epidemias de gripe aviar.

“Gracias al poder de la ciencia y a las inversiones en investigación e innovación, el mundo ha podido combatir enfermedades mortales y ayudar a salvar vidas en todo el planeta. Estoy orgulloso de haber sido parte de este importante trabajo y espero ayudar a continuar haciéndolo en el futuro”, dijo en su nota.

En una entrevista el pasado 18 de julio en el digital Politico, Fauci ya había avanzado que planeaba dejar el puesto antes de que en 2024 acabe el mandato de Biden.

“Si alguien dice: ‘Te marcharás cuando ya no haya covid’, entonces tendré 105 años. Creo que vamos a vivir con esto”, señaló entonces.

Con Biden, que llegó a la Casa Blanca en 2021, coincidió por primera vez cuando este último era vicepresidente bajo el segundo y último mandato de Barack Obama (2009-2017).

“Le conozcas personalmente o no, ha llegado a las vidas de todos los estadounidenses a través de su trabajo. Transmito mi más profundo agradecimiento por su servicio público. Estados Unidos es más fuerte, más resiliente y más saludable gracias a él”, señaló Biden en un comunicado tras conocerse su anuncio.

Fauci recibió en 2008 la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima distinción civil de Estados Unidos, recordó el presidente alabando además su compromiso “inquebrantable” con el trabajo, su “integridad científica” y su energía “inigualable”.