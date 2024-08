FDA alerta sobre niveles elevados de plomo en canela molida

NotiPress.- La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) emitió una nueva advertencia sobre niveles elevados de plomo en ciertos productos de canela molida. Según algunas pruebas realizadas por programas estatales y confirmadas por la FDA, estos productos contienen niveles de plomo que pueden ser peligrosos para la salud.

Ante ello, la autoridad sanitaria recomienda desechar y evitar comprar dichos productos para minimizar el riesgo de exposición al plomo. Asimismo, también se les instó a las empresas a retirar voluntariamente los productos afectados. Si bien no es la primera vez que se emite una alerta sobre la canela en polvo, previamente la FDA había lanzado otras alertas similares el 6 de marzo y el 25 de julio de 2024, señalando que productos de canela en polvo presentaban riesgos por contenido elevado de plomo.

No obstante, se recomienda que los consumidores no utilicen y desechen los productos de canela molida identificados como peligrosos. Además, no se debe consumir, vender ni servir; dado que la canela molida tiene una larga vida útil, es importante revisar los productos almacenados y desechar cualquier artículo de la lista proporcionada por la FDA.

Igualmente, la FDA proporcionó recursos para reportar quejas o eventos adversos relacionados con el consumo de estos productos y y podrán llamar a un Coordinador de Quejas del Consumidor de la FDA, completar un formulario electrónico voluntario MedWatch en línea o enviar un formulario en papel por correo a la FDA.

Sin embargo, el plomo puede causar serios efectos adversos para la salud, especialmente con una exposición prolongada. Los niños pequeños son particularmente vulnerables a los efectos del plomo debido a su menor tamaño corporal y rápido crecimiento. Además, estar expuesto a este alimento contaminado con plomo puede causar problemas neurológicos como discapacidades de aprendizaje, dificultades de conducta y menor coeficiente intelectual.

Para protegerse contra los efectos del plomo, la autoridad sanitaria recomienda una buena nutrición y el consumo de una variedad de alimentos saludables. Asimismo, es importante seguir las guías alimentarias para los estadounidenses puede reducir la probabilidad de exposición repetida al mismo contaminante y proporcionar los nutrientes necesarios para un desarrollo saludable.

Finalmente, la FDA tomó medidas adicionales para emitir una tercera alerta de salud pública este año sobre productos de canela en polvo con niveles elevados de plomo. Estas medidas incluye retirar del mercado nueve marcas de productos de canela en polvo que contienen niveles de plomo que van desde 2,03 a 7,01 partes por millón (ppm).