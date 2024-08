Fede Álvarez explora sus miedos más profundos junto a Cailee Spaeny en ‘Alien: Romulus’

San Diego (EE.UU.), (EFE).- El director uruguayo Fede Álvarez exploró algunos de sus miedos más profundos, como “el estar completamente aislado en el mundo” en ‘Alien: Romulus’, un filme protgonizado por Cailee Spaeny que llega a la gran pantalla el próximo 16 de agosto.

Álvarez no recuerda bien cuándo fue la primera vez que vio la película ‘Alien'(1979), de Ridley Scott. Cree que lo más probable fue que lo hizo a través de un VHS en los noventas.

Si bien tiene un poco borroso el recuerdo, está convencido de que debió “haber sido una experiencia brutal y algo que se quedó conmigo toda la vida”, afirmó en una entrevista con EFE.

El director de 46 años ha llegado a esta conclusión porque dice que la oportunidad de sumarse a la selecta lista de directores que han llevado la batuta de un filme de esta franquicia ha sido uno de los “honores más grandes” de toda su vida.

“De todas las películas de terror no hay nada más elevado y sofisticado” que ‘Alien’, confesó.

Además de Scott, a Álvarez le preceden directores como James Cameron (‘Aliens’, 1986), David Fincher (‘Alien³’, 1992) o Jean-Pierre Jeunet (‘Alien Resurrection’, 1997).

Scott también dirigió dos filmes más de esta historia en 2012 y 2017 y ahora es productor de ‘Alien: Romulus’, que aterriza en los cines como la primera cinta de la franquicia de 20th Century, desde que Fox fue adquirido por Disney en 2019.

“Ridley (Scott) es uno de los grandes maestros y sabios del cine”, dijo Álvarez, quien asegura que le hizo “muchas preguntas” al cineasta británico, en especial sobre la parte técnica, un ámbito ha trabajado junto al cinefotógrafo mexicano Galo Olivares para poder dar vida al universo de la franquicia.

Homenaje, hermandad y legado

La entrega de Álvarez sitúa sus acontecimientos entre la primera película (‘Alien’) y la segunda (‘Aliens’) y sigue la historia de Rain (Spaeny) una joven que junto a su hermano sintético Andy (David Jonsson) se une a un grupo de chicos rebeldes que secuestran una nave espacial abandonada para llegar a un planeta más seguro sin envejecer.

Este grupo de amigos tendrá que enfrentarse a los temibles xenomorfos (alien) y a los ‘facehuggers’ (una forma de vida parasitaria que nace de los huevos del xenoformo en la ficción) en el abandono absoluto del espacio.

“Yo personalmente le tengo más miedo los ‘facehuggers’ porque el alien al menos te mata enseguida. El ‘facehugger’ te embaraza con esta semilla que nace de vos mismo, es la peor pesadilla”, confiesa el director.

La cinta toma el nombre del mito romano que versa sobre dos hermanos con la intención de centrar gran parte de la trama en las relaciones fraternas que se gestan entre los personajes y el aspecto más humano de ellos, especialmente el de Rain.

“No quería tener un personaje que desde la primera escena ya lo sabe todo, una chica que no le tuviera miedo a nada”, dice el cineasta autor de filmes de terror como ‘Evil Dead’ (2013) o ‘Don’t Breathe’ (2016).

“Me interesaba mucho más un personaje que empezara siendo como nosotros los más vulnerables (…) y verlo crecer y esperar a que al final se haya convertido en esta persona que puede desafiar y enfrentarse a la criatura”, ahonda.

‘Alien’ revolucionó la historia del cine de terror con Sigourney Weaver como la teniente Ripley, cambiando el paradigma femenino en este tipo de narrativas, algo que se mantiene con la presencia de Spaeny, Isabela Merced y Aileen Wu.

“Weaver allanó el camino de muchas maneras. Ella tomó una decisión consciente de no ser lo que antes era una mujer en un filme de ciencia ficción: siempre al borde del llanto, desmoronándose en una esquina (…) Era simplemente Sigourney y creo que, gracias a ella, fue más fácil que yo pudiera entrar a esta franquicia”, explicó Spaeny en una entrevista con EFE.

El resto del elenco lo completan los británicos David Jonsson, Archie Renaux y Spike Fern, quienes aportan un aire nuevo a la historia.

“Queríamos tener un punto de vista propio (de la franquicia) respetando a las películas anteriores, vi varias veces la primera y la segunda película para captar la energía”, dijo a EFE Renaux.

Por su parte, Fern asegura que los seguidores de ‘Alien’ más fieles podrán encontrar guiños de las producciones pasadas, en referencias ocultas a los personajes.