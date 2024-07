Federación costarricense sale al paso de rumores en Paraguay y dice que Alfaro está feliz

San José, (EFE).- La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) afirmó que su seleccionador, el argentino Gustavo Alfaro, tiene contrato hasta 2026 y se encuentra “contento” en el país, en momentos en que medios de comunicación han informado de un interés de Paraguay.

“Nos esta tomando por sorpresa lo que está pasando hoy en Paraguay. Don Gustavo tiene un contrato vigente hasta el 2026 y estamos enfocados en eso”, declaró a los periodistas el vicepresidente de la FCRF, Sergio Hidalgo.

El directivo aseguró que a Alfaro “le gusta mucho el país” y que “está muy contento con la labor que se hizo en la Copa América”, torneo en el que Costa Rica presentó la selección más joven de todas y empató a cero con Brasil, cayó con Colombia por 3-0 y derrotó a Paraguay por 2-1, pero no pudo pasar la fase de grupos.

Hidalgo insistió en que el interés de Paraguay por Alfaro y una eventual salida del entrenador “no es un tema que esté en la mesa del Comité Ejecutivo” de la FCRF, aunque sí reconoció que en el contrato hay una cláusula de rescisión que funciona en ambas vías: si el entrenador quiere marcharse y si la FCRF lo despide.

“No podemos referirnos porque no tenemos nada. Lo que sabemos es que Gustavo está muy cómodo y muy contento en el país”, apuntó.

“Tenemos muy claro hacia donde vamos con Gustavo Alfaro”, añadió.

Hidalgo dijo que es “positivo” que otras selecciones se interesen en el entrenador porque eso demuestra que “el Comité Ejecutivo acertó en la decisión de no solo traer a Gustavo Alfaro, sino también a un cuerpo técnico de esta altura que es el que se merece Costa Rica.

Alfaro dirige a Costa Rica desde noviembre de 2023 y está comandando un proceso de transición tras la retirada de una generación que brilló en Brasil 2014 y que consiguió las clasificaciones a los siguientes mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022.

En las primeras de cambio con Alfaro en el banquillo, Costa Rica perdió dos partidos con Panamá y uno con Argentina, luego venció a El Salvador y a Honduras, para luego empatar con Uruguay.

Luego vinieron las victorias ante San Cristóbal y Nieves y ante Granada por al eliminatoria al Mundial de 2026, y los tres partidos de la Copa América.

Alfaro, de 61 años, tiene como principal objetivo clasificar a Costa Rica al séptimo Mundial de su historia y cuarto de manera consecutiva.

El entrenador viene de clasificar y dirigir a Ecuador en el Mundial de Catar 2022, y anteriormente forjó su carrera en el fútbol argentino al mando de equipos como Boca Juniors, Huracán, Gimnasia y Esgrima de la Plata, Tigre, Arsenal, Rosario Central, San Lorenzo, entre otros.

En su palmarés figura el título de la Copa Suramericana del 2007 y el Torneo Clausura argentino 2012 con el Arsenal; la Superliga argentina de 2020 y la Supercopa 2019 con Boca Juniors; entre otros.