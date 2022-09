Federer dice que su relación con Nadal es un ejemplo que va “más allá” del tenis

Redacción Deportes (EE.UU.), (EFE).- El suizo Roger Federer, que se retiró del tenis la semana pasada en la Copa Laver de Londres, subrayó el profundo respeto recíproco que hay entre él y el español Rafa Nadal, y consideró que su relación es un ejemplo que va “más allá” del deporte, porque demuestra que es posible coexistir en una “dura rivalidad”.

Lo hizo en una entrevista publicada por New York Times en la que repasó su agradecimiento a Nadal por participar la semana pasada en la Copa Laver de Londres en el partido de dobles que puso oficialmente fin a su legendaria carrera.

“Rafa me dijo ‘haré todo lo que pueda para estar allí contigo’. Y eso fue increíble para mí, mostró una vez más lo que representamos el uno para el otro, y el respeto que nos tenemos. Pensé que sería bonito, una maravillosa historia para nosotros, para el deporte, para el tenis y quizás incluso más allá”, dijo.

“Pudimos coexistir en una dura rivalidad y salir de eso y mostrar una vez más que es solo tenis. Es duro, brutal a veces, pero siempre hay respeto. Y puedes salir de eso y tener esta gran amistad en la rivalidad”, agregó.

Federer destacó que su carrera terminó “incluso mejor de lo que pensaba” y que “nunca” olvidará lo que Nadal hizo por él en Londres.

En su emotiva despedida destacó el momento en el que Federer agarró la mano de Nadal, ambos llorando sentados en su banquillo.

“Casi te olvidas de que te están tomando fotos. Creo que hubo un momento en el que no podía hablar porque había música y le toqué una mano, creo que quizás era un ‘gracias’ secreto”, afirmó Federer.

En la entrevista, el suizo, de 41 años, reconoció además que antes de tomar la decisión de retirarse soñaba con poder volver a jugar al tenis, pero su rodillla seguía dándole problemas.

“Con el tiempo veía cada vez menos opciones porque mi rodilla seguía creándome problemas. Y en ese momento dije, ‘vale, lo acepto’. Porque sentía que lo había dado todo, que no tenía nada más que demostrar”, puntualizó.