Federico Valverde, el desgaste físico del pulmón de Uruguay

David Villafranca

East Rutherford (EE.UU.), (EFE).- Motor imprescindible de Uruguay en el centro del campo, Federico Valverde llegó a esta Copa América tras una memorable temporada con el Real Madrid pero también con un importante desgaste físico y muchos kilómetros en sus piernas.

El mediocampista, según los datos de BeSoccer suministrados a EFE, fue esta campaña una de las piezas fundamentales del éxito del Madrid ya que fue el jugador de los blancos que más partidos disputó (54), el que más minutos sumó en total (4.251) y el que más encuentros jugó como titular (48 de los 54).

En el curso 2022-2023, el uruguayo ya era un ingrediente fundamental del Real Madrid pero este año dio un paso más ya que en la campaña anterior fue ‘solo’ el tercero con más partidos (56) y más minutos (4.402).

Inagotable en su esfuerzo y con un despliegue mayúsculo en el eje, nadie en el Santiago Bernabéu duda que ha sido crucial para que el Madrid levantara una nueva Liga y otra Champions League.

Otra prueba de los galones que ya tiene en el Madrid es que Toni Kroos, en su despedida, le dejó como herencia el dorsal 8.

Pero tras esa larga y exitosa temporada en Europa, llega otro reto enorme para Valverde con la Copa América y como capitán de la Celeste.

En este sentido, Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay, es consciente de la carga física del centrocampista en los últimos meses.

“Las temporadas de Valverde y de Ronald Araújo son muy largas porque juegan en equipos de primera línea donde a la suma de partidos y de minutos se agrega el peso mental que tiene cada partido. Juegan en equipos que no pueden perder”, reflexionó el entrenador tras la victoria por 3-1 de Uruguay contra Panamá.

“Aparte ninguno de los dos tuvo lesiones y tuvieron, especialmente Valverde, muchos minutos de juego. Pensar que eso no se va a reflejar en el rendimiento físico individual no es posible. Claro que se refleja”, agregó.

En el primer partido de la Copa América contra Panamá, Valverde fue titular, jugó 85 minutos antes de ser sustituido en la recta final por Rodrigo Bentancur, hizo 43 pases con un 90 % de efectividad y probó suerte con cuatro disparos.

Quizá una nueva victoria que otorgaría dos triunfos en dos partidos a Uruguay le daría la opción a Bielsa de rotar a Valverde para el último partido con el boleto para cuartos en bolsillo.

Pero mientras tanto, parece que el madridista seguirá siendo un referente claro de los charrúa en la sala de máquinas.