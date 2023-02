Fernanda Contreras: “El Roland Garros huele a café”

Mérida (México), (EFE).- Durante sus partidos, la tenista mexicana Fernanda Contreras lleva consigo una libreta en la que apunta detalles como que el Roland Garros huele a café, que le ayudan a concentrarse en el momento y tener un mejor desempeño en la cancha.

“El Roland Garros huele a café, a arcilla recién puesta. Wimbledon, a hierba recién cortada, a rosas. Todo huele diferente y me gusta escribirlo para recordar cómo era la experiencia y disfrutarla más”, explicó EFE la única mexicana en disputar tres Grand Slams en una temporada.

La oriunda de San Luis Potosí, se ha convertido en una mejor tenista no sólo por su trabajo en la cancha, sino fuera de ella, donde se desempeña como escritora no profesional.

Su método de relajamiento tras un día en el tenis es escribir historias de ficción con personajes en los que refleja sus emociones.

“A veces tengo días duros, pierdo en tres sets en un torneo difícil y uso esas emociones para mis personajes. Si les pasa un tragedia, ya sé cómo se siente ese dolor. Si tengo un triunfo grande mis personajes se hacen más emocionantes, con más vida”, añadió la tenista de 25 años que el año pasado jugó en Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

Contreras, quien en 2022 fue la primera mexicana en jugar Wimbledon en 27 años, publicará los próximos meses una novela, influida en la obra de Ken Follet y Dan Brown que está ambientada en parte en el Museo Británico.

“Cuando me voy a mi cuarto después de jugar tenis me escapo a otro universo. Lo hago como relajamiento, me da paz mental y en la cancha me ayuda a estar más tranquila. Me ayuda a tener más opciones, a pensar en tomar la mejor decisión en mi siguiente jugada”, explicó.

La nieta de Francisco Contreras, quien alcanzó las semifinales del dobles mixto en Wimbledon en 1958, se ha destacado los últimos años junto a Renata Zarazúa, Giuliana Olmos y Marcela Zacarías.

Contreras, tenista 169 del mundo, disputa esta semana l Abierto de Mérida, un torneo WTA 250 en el que debutará este martes ante la estadounidense Alycia Parks, 51 del ránking, quinta favorita.