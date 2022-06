Fernanda Contreras, la ingeniera escritora

Londres, (EFE).- Fernanda Contreras Gómez se convertirá hoy en la primera mexicana en jugar en Wimbledon desde que lo hiciera en 1995 Angélica Gavaldón. Y lo hará con el valor añadido de estar sola en el torneo, sin lujos de entrenadores ni preparadores físicos y con una historia detrás que incluye la superación de una carrera de ingeniería y la publicación futura de una novela.

Contreras, como desvela a Efe Emilio Sánchez Vicario, consejero de la tenista desde principios de año, es una jugadora “especial”. “Tiene la cabeza muy bien amueblada y mucha mano, mucha calidad”, cuenta Sánchez Vicario desde Florida, donde tiene localizada su academia, a la que acudió la mexicana a finales del año pasado.

Fue Christo van Rensburg, número 5 en dobles y top 20 en los 80, el que llamó al técnico español, porque vio que tenía un talento entre manos al que había que sacar partido. “Christo no le cobraba por entrenarla, y yo tampoco. Lo que necesita esta chica es apoyo”, añade Sánchez Vicario.

“Tiene mucho mérito porque sin capacidad económica estudió en la universidad, se sacó una ingeniería, jugó a nivel universitario y con 22 años comenzó la transición hacia el circuito profesional. Es muy difícil lo que ha hecho”, prosigue el español sobre la ahora 157 del mundo. “Es superexigente lo que ha logrado. Las tenistas universitarias, al intentar dar el salto, se pasan dos años sufriendo, porque en los primeros torneos que juegan, por perder en primera ronda, les dan solo 100 dólares”.

La falta de recursos ha llevado a Contreras a presentarse en Wimbledon sin entrenador, algo inusual en el máximo nivel. Solo le acompaña estos días su hermana, que casualmente vive en Europa y ha podido acercarse a Londres a ver a la tercera mexicana en la historia en jugar Wimbledon.

La familia es una de las claves del éxito de Contreras, que creció escuchando las historia de su abuelo en el All England Club. Y es que en 1958, Pancho Contreras alcanzó las semifinales del dobles mixto en Wimbledon. En cada comida de navidad, tal y como recuerda la tenista, su abuelo le hablaba de las tradiciones de Wimbledon, del blanco, del pasto, de las fresas con nata. Una experiencia que hizo florecer en Contreras el germen del tenis.

“Cuando vives el tenis desde pequeño lo tienes impreso en el ADN”, apunta Sánchez Vicario. “No hace falta aprenderlo, porque te lo traes de casa”.

La constancia es otra de las facetas más reconocibles de la jugadora, constancia y gen calculador por su pasado como ingeniera.

“Una de las cosas que más me sorprendió es que cuando le explico las cosas ella lo apunta todo. Lo escribe en una libreta y luego lo pasa a limpio. Le encanta estructurar todo y tenerlo todo marcado. Tiene una gran capacidad para asimilar las situaciones. Esto le viene por ser ingeniera. Gracias a esto, no le importa estar sola. Se va a pasear, se pone a leer y no tiene problemas”.

Pese a su preferencia estudiantil por los números, Contreras ha usado la escritura también para desahogarse, superar la pandemia y mejorar en la pista. Ha escrito hasta una novela, influida por las historias de Ken Follet y Dan Brown y ambientada en parte en el Museo Británico. Saldrá a la luz en los próximos meses.

El escribir, también lo traslada a los partidos y es frecuente ver cómo lee y escribe en una libreta durante los encuentros. “Cuando juegas es normal que se te olviden pautas, patrones, porque te vienen muchas emociones de golpe y es difícil lidiar con ellas. Por eso es bueno escribir”, apostilla Sánchez Vicario.

Sus ídolos, Roger Federer y Ashleigh Barty. “Le gusta Federer y Barty, intenta ver sus patrones de juego. Luego le encanta la cabeza y la capacidad de entrega de Rafa. Ese estar concentrado en lo que hay que hacer”.

Contreras Gómez, la primera mexicana en 26 años en jugar en Wimbledon, debutará este lunes contra Magda Linette. “Está entusiasmada”, añade Sánchez Vicario. Será su segundo Grand Slam, tras pasar la previa de Roland Garros y ganar su primer partido allí.

Manuel Sánchez Gómez