Fernando Carro cree que en el fútbol español “gastan más de lo que deberían”

México, (EFE).- El español Fernando Carro, Director general del Bayer Leverkusen alemán, afirmó que en el fútbol de su país natal los clubes “están dispuestos a gastar más de lo que deberían”, por contra del criterio en la Bundesliga, donde hay “temor al riesgo”.

“En España arriesgan más, están dispuestos a gastar más de lo que deberían. Los alemanes tienen temor al riesgo, no están expuestos a arriesgarse tanto y no gastan más de lo que tienen”, declaró Carro en el evento Summit 2022 en México.

El consejero delegado abrió la segunda jornada del foro que reúne a más de 25 profesionales, especialistas y líderes de la industria del deporte a nivel mundial.

Sobre el ejercicio de la dirección, expresó que “a través de los conflictos se puede mejorar”, pero si se garantiza la participación de la gente.

“Solo si involucras a la gente consigues su compromiso. Me gustan los conflictos: a través de los conflictos se puede mejorar, si algo esta mal hay que hablar, discutir, pelearse y mejorar”, explicó.

El Leverkusen es el tercer equipo de la Liga de Alemania, pero según Carro, trabaja para conquistar un título de liga y terminar con la hegemonía del Bayern de Múnich.

“Mi gran sueño es ser campeón de Liga. Estamos trabajando en una plantilla competitiva”, aceptó.

Carro dijo que su club no tiene el poder del Bayern o del Real Madrid, que pueden mantener a un joven el tiempo que quieran, y por eso trabajan en la formación de figuras.

“En algún momento un joven con potencial se querrá ir a un top 10 o lo tendremos que vender. Por eso trabajamos con edades cada vez más tempranas. Nos traemos a europeos con 16 años que pueden entrenarse en el primer equipo y jugar en sub’ 17”, precisó.

El CEO describió a México como un país enamorado de fútbol, con jugadores de calidad pero emigran poco porque en la liga local se paga bien, lo cual es un obstáculo para ficharlos para Leverkusen.

“Aquí se paga bien, quieren seguir aquí, es más difícil para equipos como nosotros que nos gusta traer gente de esta parte del mundo”, expresó.

El directivo catalán formó parte del grupo de ocho profesionales que trabajó con la UEFA para cambiar el formato de la Liga de campeones de Europa, que a partir de 2024 tendrá un incremento de 100 partidos.

“Hay muchas ligas pequeñas que quieren jugar más partidos europeos; con ocho partidos de fase de grupo y dos de ‘play off’, hemos quedado en un intermedio. Unos países hubieran querido más y otros, menos. Ha habido una buena solución”, concluyó.

El summit 2022 continúa este miércoles con debates sobre la participación de México en el Mundial de Catar y una charla sobre los jugadores del mañana.

Concluirá el jueves cuando representantes del Atlético de Madrid explicarán su gestión. Además el exfutbolista y escritor argentino Jorge Valdano hablará sobre la vida de un profesional después del retiro.