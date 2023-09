Fernando Hierro destaca unidad en el Guadalajara y niega que haya crisis en el equipo

Guadalajara (México), (EFE).- El español Fernando Hierro, director deportivo de las Chivas de Guadalajara del fútbol mexicano, afirmó que lo que su equipo vaya a conseguir, lo conseguirá en conjunto.

“Nosotros lo que vayamos a conseguir, lo vamos a conseguir como equipo porque somos más que jugadores a nivel individual. Somos un colectivo”, dijo Hierro en una rueda de prensa luego de que el sábado el Guadalajara cayó goleado 4-0 por el América en el derbi del torneo Apertura.

Hierro aceptó que su equipo no está en plenitud de forma, pero negó una crisis en el grupo.

“No estamos en nuestro mejor momento, pero yo sé lo que es la palabra crisis y sé lo que viene después de la crisis; hace dos meses jugamos una final”, aseveró.

Después de empezar con cuatro triunfos en sus primeros cinco partidos, el Guadalajara suma tres derrotas seguidas en el Apertura y aparece en el sexto lugar con 13 puntos, tres menos que el líder San Luis.

“Empezamos la liga con tres victorias y puede ser que haya un antes y un después de la Leagues Cup, una competición con la que estábamos ilusionados y aquello (la eliminación) nos dolió. Como deportistas no podemos dudar ni un segundo, pero hasta la Leagues Cup estábamos perfectos”, expresó.

Hierro dijo no creer que el mal paso del Guadalajara sea una cuestión mental, sino de no dudar.

Al referirse al entrenador serbio-español Veljko Paunovic dijo que el estratega tiene el apoyo para trabajar tranquilo y la directiva confía en él.

“El entrenador sabe por su presidente y su director deportivo que puede trabajar tranquilamente”, agregó.

Chivas sufre la baja de su principal delantero, el mundialista Alexis Vega, quien se está tratando una lesión. Según Hierro, el jugador está entregado a su recuperación y hay optimismo.

“Alexis está trabajando mucho para volver a su nivel; está haciendo un esfuerzo grande. Yo como exjugador lo sé, muchas veces cuando trabajas y quieres una cosa, puede tardar más de la cuenta, pero estamos tranquilos”, concluyó.

El próximo sábado el Guadalajara recibirá al Pachuca, decimoquinto de la tabla de posiciones, en la novena jornada del Apertura.