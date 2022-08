Fernando Tatis Jr. admite toda la culpa por el uso de una sustancia prohibida

Redacción deportes, (EFE).- El torpedero dominicano Fernando Tatis Jr. afirmó que usó sin consultar a los médicos de los Padres de San Diego un medicamento para tratar una infección en la piel cuyos componentes son prohibidos por el protocolo de sustancias para mejora del rendimiento en la MLB.

Al asumir la plena culpa de su acción y librar de toda responsabilidad a su equipo, ‘el Niño’ admitió que ha defraudado a muchas personas luego de recibir una suspensión por 80 juegos.

“Al final del día, no hay excusas. Realmente lo siento. He dejado mal a mucha gente”, expresó Tatis este martes desde el Petco Park de San Diego, casa de los Padres.

El jugador fue suspendido por el uso de una sustancia llamada Clostebol encontrada en el medicamento Trofobol que, según aseguró a periodistas, le fue enviado desde República Dominicana, donde se adquiere en cualquier farmacia, para tratar la afección en la piel.

“Necesito hacer un mejor trabajo con respecto a lo que pongo dentro de mi cuerpo”, dijo el jugador nacido hace 23 años en San Pedro de Macoris.

‘El Niño’ dijo que no apeló contra la suspensión por entender que no ganaría, y aceptó el castigo.

El jugador reveló que se disculpó con sus compañeros y los directivos de los Padres.

Añadió que ahora debe buscar recuperar la confianza, pero admitipo que “será un proceso muy largo”.

Aunque es consciente de que no está en una buena posición para lograr ese objetivo, junior dijo confiar en que podrá regresar y hacer las cosas que se esperan de él, dentro y fuera del terreno.

“Las acciones hablarán por sí solas en el futuro. Habrá una nueva historia allá afuera, y van a venir cambios. Eso empieza hoy”, puntualizó.

El torpedero añadió que se someterá a una cirugía por una lesión en el hombro izquierdo que minó su desempeño en la pasada temporada.