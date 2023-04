Ferretti dice que estancamiento del fútbol mexicano pasa por fuerzas básicas

México,(EFE).- El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador del Cruz Azul, afirmó que el estancamiento que vive el fútbol mexicano, del que forma parte su equipo, pasa por la formación en fuerzas básicas.

“Los extranjeros no son el problema en el estancamiento del fútbol mexicano. El estancamiento pasa por el trabajo de fuerzas básicas, ahí hay que tener a gente que prepare realmente a los jugadores desde abajo”, aseveró el técnico.

En la liga local los equipos pueden registrar hasta 10 jugadores extranjeros de los cuales sólo ocho deben estar entre los 11 titulares; se tiene planeado que para el siguiente torneo esa cantidad se reduzca a siete, algo con lo que Ferretti dijo no está de acuerdo, pero entiende que la reducción debe ser programada.

“Las medidas que se están tomando para mejorar el nivel creo que son adecuadas, aunque lentas, pero hay que entender a los equipos que invierten en extranjeros. No les puedes decir de la noche a la mañana que deben tener cinco, tiene que ser paulatino porque no puedes tirar el dinero de esas inversiones”, subrayó.

A sus 69 años Ferretti conoce las tripas del fútbol mexicano. Como jugador actuó en Atlas, Pumas UNAM, Neza (desaparecido), Monterrey y Toluca. Su carrera como entrenador lo pone como el máximo ganador de títulos de liga, junto con el histórico Ignacio Trelles, con siete cada uno.

Para el estratega el problema con la formación en las fuerzas inferiores de cada equipo pasa por la mala detección y corrección de las deficiencias futbolísticas de los chicos.

“Nuestros jugadores se forman en una edad muy tardía, por ahí de 21 o 22 años; llegan al primer equipo con deficiencias que se debieron corregir a los 15 o 16, máximo 17 años. Los entrenadores de fuerzas básicas deberían tener el nivel de uno de primera división para detectar y subsanar estos problemas”, afirmó.

Según Ferretti el bajo nivel del fútbol mexicano se evidenció por la más reciente actuación de la selección en la pasada Copa del Mundo de Catar, en la que bajo la dirección del argentino Gerardo Martino, México no avanzó a los octavos de final.

“El estancamiento se hizo visible por la última actuación de selección, por eso hablamos de una decadencia, pero el estancamiento no es por los extranjeros, es por las fuerzas básicas”, reiteró.

Ferretti ironizó con la manera en que en las inferiores de los equipos se desperdicia el talento de niños y jóvenes.

“Reciben en sus manos un diamante en bruto, pero luego de trabajar con él le quitan el diamante… y le dejan lo bruto”, concluyó.