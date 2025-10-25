Festival de Sundance homenajeará a Robert Redford con proyecciones especiales

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).-El Festival de Sundance anunció que rendirá homenaje a la memoria de su fundador, Robert Redford, en su última edición en Park City con la proyección de ‘Downhill Racer’, la primera película independiente en la que participó el actor y director y que inspiró la creación del festival.

Del 22 de enero al 1 de febrero de 2026, el festival celebrará su última edición en su sede original antes de trasladarse a Boulder, Colorado, en 2027. Por ello, los organizadores también planean rendir homenaje a la ciudad de Park City, en el estado de Utah.

Entre las actividades previstas destaca el evento ‘Celebrando el Instituto Sundance: Un tributo al fundador Robert Redford’, con el que se busca enaltecer la misión del actor, fallecido el pasado 16 de septiembre.

“Este será un año especialmente conmovedor para nosotros, mientras reflexionamos sobre la visión de nuestro fallecido fundador, Robert Redford, quien redefinió el cine y ofreció un hogar a generaciones de artistas al crear el Instituto Sundance”, dijo Eugene Hernandez, director del festival, en un comunicado.

La institución también adelantó el programa titulado ‘Park City Legacy’, con el que honrarán la “rica historia del Festival y las experiencias compartidas en Utah”, a partir de proyecciones de archivo, así como restauración de películas icónicas de ediciones anteriores y charlas con artistas y exalumnos del festival de cine independiente más importante de la industria.

El programa ‘Park City Legacy’ se llevará a cabo del martes 27 al viernes 30 de enero, durante la segunda mitad del festival, e incluirá proyecciones de nuevas restauraciones digitales de películas como ‘Little Miss Sunshine’ y ‘Half Nelson’, que celebran su 20 aniversario, así como ‘American Dream’, en su 35 aniversario, además de títulos emblemáticos como ‘Saw’ y ‘House Party’, entre otros.

La programación completa de 2026 aun no ha sido anunciada, pero se espera que más de 90 largometrajes y más de 50 cortometrajes formen parte de la selección.

También se espera un evento de culminación en el que se agradecerá a la comunidad local de Utah el 30 de enero para “mostrar gratitud por el apoyo y el aprecio por el cine independiente durante las últimas cuatro décadas”, según el anuncio.

Redford murió el 16 de septiembre a los 89 años en la localidad de Provo, en Utah (EE.UU.), a unos 70 kilómetros de Park City, lugar donde revolucionó el cine independiente al fundar el Festival de Sundance, una plataforma rebelde y alternativa al sistema tradicional de Hollywood.