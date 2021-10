Festival mexicano Vive Latino anuncia su edición de 2022 con variado cartel

Ciudad de México, (EFE).- El festival mexicano Vive Latino ha comenzado a levantar las expectativas de su público al dar las primeras pistas sobre los artistas que formarán parte de su cartel en su edición de marzo de 2022, apodado “Revive”.

Con imágenes animadas en las que se observan unos trompos (peonzas), unos ojos y la mitad de una cabeza en la que bailan estos elementos, el festival de rock iberoamericano más importante del país presentó fragmentos instrumentales de canciones de los artistas que llegarán a sus escenarios tras un año sin conciertos presenciales.

Black Pumas, Residente, Lila Downs, C. Tangana, Dread Mar I, Love of Lesbian y Banda MS fueron algunos de los músicos que los seguidores de Instagram del festival adivinaron.

La diversidad de los artistas mereció el aplauso de algunos y los reclamos de muchos otros, y fue la Banda MS la responsable del debate y revuelo en redes, pues al tratarse de un evento fundado con la intención de divulgar rock en español, algunos consideraron que no era un espacio para la banda de regional mexicano.

Sin embargo, muchos usuarios e mostraron positivos ante la supuesta llegada de la Banda MS al concierto y llamaron “rockeritos de cristal” a aquellos que no se abrían a la diversidad en pleno 2021.

Esta no es la primera vez que propuestas diferentes al rock han sido contempladas para el también llamado Festival Iberoamericano de Cultura Musical y por eso mismo tampoco es la primera vez que existe polémica entre sus asistentes con respecto a los artistas invitados.

La cumbia de Los Ángeles Azules puso a bailar al público mexicano en 2013, el estilo grupero convivió con el rock en 2017 con la llegada de Bronco a sus escenarios y tan sólo el año pasado el regional mexicano estuvo presente con Los Tucanes de Tijuana.

No obstante, en lo que coincidieron la mayoría de los internautas fue en su desesperación por conocer en su totalidad y de manera veraz el cartel del evento que se llevará a cabo el 19 y 20 de 2022.

La edición número 21 del Vive Latino, en 2020, fue el último festival de música que se hizo en México antes del parón que trajo la pandemia ocasionada por el coronavirus.

En medio de la polémica, cancelaciones por parte de bandas y desinformación de sus asistentes, el evento abrió las puertas a mediados de marzo de 2020 a más de 40.000 asistentes para ver a bandas como Zoé, The Cardigans y Guns N’ Roses.