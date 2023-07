Festival Tumbando el Corrido enaltecerá la nueva ola de música mexicana

Ciudad de México, (EFE).- El festival Tumbando el Corrido, en el que se presentarán artistas como Alto Linaje y Michelle Bi el próximo 7 de julio en el Foro Indie Rocks de Ciudad de México, enaltecerá la nueva ola de música mexicana que está triunfando internacionalmente.

Los promotores del evento detallaron que buscan salirse del contexto únicamente bélico de los corridos y, en su lugar, abarcar más géneros, “hacer sinergia con otros como el sierreño, el norteño e incluso el pop. Salir de ese contexto social bélico que lamentablemente fue por el que nació pero puede abarcar otras cosas”, dijo John Ortiz, organizador del evento.

Durante la conferencia de prensa, también intervinieron los integrantes de Alto Linaje, tres jóvenes de Ecatepec, una de las ciudades más peligrosas del país, ubicada en el Estado de México.

A pesar de que los corridos se originaron en el norte de México y la variante de los corridos tumbados en la zona fronteriza de México y también en Estados Unidos, los jóvenes de Alto Linaje se atrevieron a adentrarse en el regional mexicano con lo que denominaron “tumbando el corrido”.

“Tumbando el corrido es nuevo subgénero de los corridos tumbados, con nuevos sonidos, nuevas palabras, nuevos ritmos. Intentamos darle un giro, tratar de hacer algo diferente a los corridos tumbados”, declaró el vocalista del trío, de nombre Emanuel.

También explicaron que buscan tratar temáticas más allá de la violencia que existe en México, como el amor, la tristeza o la frustración.

Aun así, no renuncian a hablar de las vivencias en su lugar de origen y defendieron que no es la música la que genera la violencia. “La mayor parte de la gente que la consume nunca ha hecho cosas (negativas) con base a escuchar una canción”, compartió Emanuel.

Esto al ser preguntados por su opinión con respecto a las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien el lunes dijo que no se quedaría “callado” ante los versos de canciones en las que alaban a narcotraficantes o hacen declaran tener armas.

“Son libres, nosotros nunca vamos a censurar, pueden cantar lo que quieran, pero no nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas las ‘tachas’ y que tienen un arma calibre 50, y que son sus ídolos los narcos más famosos y ese tipo de corridos con esas letras dirigidas a los jóvenes. Soy muy malpensado o precavido, siempre pregunto quiénes promueven todo eso”, dijo el presidente el lunes.

El próximo 7 de julio Alto Linaje estará representando la raíz y la tradición pero también los sonidos contemporáneos para disfrutar la reinvención del género.