FIFA podría cambiar la fecha inaugural de la Copa Mundial de Qatar 2022

El comité organizador y la FIFA podrían definir una nueva fecha para el partido inaugural entre Qatar vs Ecuador que se llevará a cabo el 21 de noviembre

NotiPress.- Cuando todo estaba listo para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar, el comité organizador y la FIFA podrían confirmar que la fecha de inauguración cambiará. La modificación viene ordenada por parte de la propia organización máxima del fútbol, quien desea que se mantenga la tradición de inaugurar el mundial con el anfitrión.

Según los medios en Qatar, la fecha sería modificada para el domingo 20 de noviembre y no el 21 como se tenía planeado desde un inicio. De acuerdo con el calendario, la fecha pactada tendría cuatro partidos: Qatar vs Ecuador, Senegal vs Países Bajos, Inglaterra vs Irán y Estados Unidos vs Gales.

No obstante, el cambio sería para tener un solo partido, donde los protagonistas sean la selección anfitriona y Ecuador, partido perteneciente a la fecha 1 del Mundial 2022. Tanto la FIFA como el Comité Organizador estarán poniendo a discusión la modificación el próximo 11 de agosto. Los medios especializados señalan que podría ser posible, pues la decisión no afecta el calendario ya programado ni tampoco la fecha de la final.

Por ejemplo, el partido Senegal vs Países Bajos se llevará a cabo con lo establecido el 21 de noviembre a las 16:00, hora de Qatar. Asimismo, se jugarán los partidos del grupo B entre Inglaterra vs Irán y Estados Unidos vs Gales.

A partir de 1974, el partido inaugural lo jugaba el campeón de la edición anterior equipo que se clasificaba de forma directa al torneo. Los últimos partidos así fueron entre Francia vs Senegal en Corea y Japón 2022, donde el equipo galo comandado por Zinedine Zidane se llevó el triunfo por la mínima diferencia.

Del mismo modo, Brasil abrió el mundial de Francia 1998 al enfrentarse en contra de Escocia y superar a su similar 2 goles a 1. Ya en 1994, el partido inaugural se enfrentaron Alemania vs Bolivia, la escuadra dirigida por Berti Vogtz superó al equipo sudamericano por 1 a 0. El equipo teutón tuvo el honor de abrir el mundial de Estados Unidos al ser el campeón de la edición anterior en Italia 1990.

Pero fue en Alemania 2006, cuando empezó de nueva cuenta a abrir el mundial el equipo anfitrión, la escuadra dirigida por Jürgen Klinsmann batió 4-1 al equipo de Costa Rica. En la edición 2010 en Sudáfrica, el equipo africano jugó en contra de México y el resultado fue un empate a un gol. Mientras tanto, ya en los mundiales de 2014 y 2018 los partidos inaugurales fueron a cargo del país anfitrión Brasil y Rusia respectivamente.