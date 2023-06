Figura urbana en Miami: Cantante peruana de reguetón, Roxana Silva, presenta su nuevo sencillo “Tóxico” 

Roxana Silva, la talentosa cantante de reguetón peruana radicada en Miami, continúa conquistando escenarios y cautivando a audiencias en todo el mundo. Después de representar a Perú en el prestigioso Festival de Viña del Mar y en el festival OTTI, y de brillar en la alfombra roja de los Latin Grammys, Roxana Silva está lista para sorprendernos una vez más con su nueva producción musical “Tóxico”.

La creciente popularidad de Roxana Silva se ha visto reflejada en su participación en eventos destacados de la industria musical. Recientemente, tuvo el honor de desfilar por la alfombra roja de los Latin Grammys, donde su estilo y carisma cautivaron a los asistentes y a los medios de comunicación. Además, tuvo la oportunidad de abrir el concierto de la reconocida cantante Ivy Queen ‘La Reina del reguetón’, en Los Ángeles, California, dejando una impresión duradera en el público.

Con cada paso que da, Roxana Silva se consolida como una fuerza imparable en la escena musical, tanto en Miami como a nivel internacional.

Su dedicación, talento y pasión por la música desde muy niña, la han llevado a lograr grandes hitos en su carrera, y su nueva producción “Tóxico” promete ser un éxito total.

“Estoy emocionada y agradecida por todas las oportunidades que se me han presentado”, afirmó Roxana Silva. “Cada experiencia en el escenario me impulsa a seguir creando música auténtica y a conectar con mi público de una manera significativa e inspirarlos a que sigan luchando por sus sueños”, comenta la también conductora de TV y actriz. ¡Tóxico es un himno que desafía los límites del amor y nos recuerda que el corazón no entiende de edades!

Roxana Silva ha trabajado incansablemente en su carrera y su single “Tóxico” es el resultado de años de dedicación y pasión por el reguetón. Con letras auténticas y ritmos pegajosos, Roxana ha creado un sonido único que fusiona los ritmos tradicionales del reguetón con su estilo personal y distintivo.

Este lanzamiento marca un hito importante en la carrera de Roxana Silva, quien ha cautivado a audiencias locales e internacionales con su talento y carisma. Su música refleja la diversidad cultural de Perú y la energía vibrante de Miami, creando una experiencia auditiva emocionante y enérgica para sus seguidores.