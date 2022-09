Figuras de la música latina celebran su “momento” en conferencia de Billboard

Miami, (EFE).- Artistas, productores, expertos y miembros de la industria del entretenimiento se congregaron en la serie de conferencias y paneles que anteceden a los premios Billboard latinos y ponen de relieve el “gran momento” de la música en español, con la música urbana como innegable propulsor.

“Es un hecho, no es inventado. La música en español es la segunda más consumida en el mundo”, dijo a Efe Leila Cobo, máxima ejecutiva de Billboard Latino, en la inauguración del evento.

Christina Aguilera, Chayanne, Maluma, Camilo, Wisin y Yandel, Nicky Jam, Romeo Santos, Mariah Angeliq, Ozuna, Eladio Carrión, Ivy Queen y Eslabón Armado son algunas de las estrellas que visitarán esta semana el Faena Forum de Miami Beach con el fin de repasar sus trayectorias y, de paso, analizar el estado actual de la música latina durante un evento cuyo aforo está casi completo.

Al inicio de la semana se veían todavía pocas figuras conocidas por las salas y pasillos de Faena Forum. Entre los presentes ya en Miami Beach está el dúo puertorriqueño de música urbana Wisin y Yandel promocionando su álbum “La última misión”, con el que piensan cerrar su exitosa carrera conjunta.

“Lo rico de la música urbana es que podemos fusionar y no perder la esencia”, dijo Wisin en un panel sobre el éxito de las giras de artistas latinos, durante el cual reveló que cada miembro del equipo de su actual gira, que está empezando su tramo estadounidense, supone un costo de 55.000 dólares a la organización.

En esa mesa, Hans Schafer, vicepresidente senior de “global touring” en Live Nation, aludió al exitoso reencuentro de Los Bukis el año pasado con el tour “Una historia cantada”, del que vendieron un total de 55 millones de billetes, la segunda gira más exitosa de ese año.

A su turno, el español Marc Ventosa, directivo de Last Tour, organizadores del festival Bilbao BBK Live (País Vasco), y en donde este año actuó el colombiano J Balvin, destacó la repercusión internacional del reguetón.

“Creo que ha dejado de ser música latina para ser música del mundo”, señaló Ventosa, uno de los participantes de esta serie de conferencias que se realizarán en los próximos días, y que incluirá shows especiales como los que ofrecerá la estadounidense Christina Aguilera y el colombiano Camilo.

La programación de la Semana de la Música Latina se va a mantener “contra viento y marea”, a pesar de los previsibles aguaceros que ocasionará el huracán Ian, dijo Cobo, al declarar inaugurada una reunión que va a alcanzar su cúspide más avanzada la semana.

Los damnificados en Puerto Rico de otro huracán, Fiona, se van a beneficiar de una recolecta de fondos que va a organizar Billboard a favor de la Cruz Roja de la isla, que es precisamente la cuna del reguetón.

El evento atrae también a numerosos ejecutivos de la industria musical y productores, algunos de ellos detrás de canciones que saborearon un éxito planetario, no solo para hacer “networking” sino para subir al estrado en calidad de ponentes y explicar cómo se construye un sencillo exitoso.

LA MÚSICA EN ESPAÑOL, LA SEGUNDA MÁS CONSUMIDA EN EL MUNDO

“A la gente le gusta (la música latina), no sé si por el ritmo, porque es fácil de bailar”, agrega Cobo a modo de explicación sobre un auge cuyo antecedente posiblemente sea el fenómeno “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee, y en el que sin duda ha sido un factor clave el poder propagador de las plataformas de streaming, en cuyos rankings globales los artistas latinos se han visto coronados.

Pero también las clasificaciones de la revista especializada Billboard sirven como ejemplos para graficar la gran penetración de la música en español, y para muestra está el puertorriqueño Bad Bunny, quien con dos diferentes discos ha alcanzado el primer lugar de la lista Billboard 200, un hito en la historia de este ránking.

El último de ellos, “Un verano sin ti”, que es la más reciente producción discográfica del boricua y es completamente en español, se ha colocado en lo alto de esa lista once veces y nunca ha bajado de la segunda posición.

“Es muy iconoclasta”, explica Cobo sobre Bad Bunny, de quien destaca su voz, su sonido y estética distintiva como razones de su éxito global, certificado en las 23 nominaciones que acumula en los Premios Billboard de la Música Latina, que se entregarán este jueves en Miami, y en las diez que suma en los próximos premios Latin Grammy.

La colombiana Karol G, con quince nominaciones a los Billboard latinos, es otra de las potentes figuras de la música urbana, una estampa del empoderamiento femenino y al mismo tiempo genuina, capaz de mover multitudes, como destacó la ejecutiva.

Tanto ella como Bad Bunny han colocado temas suyos en la lista Hot 100, la famosa clasificación global de Billboard que en los últimos años ha visto cómo cada vez hay más canciones en español ocupan sus primeras posiciones y en la que antes de “Despacito” aparecía alguna solitaria incursión en su podio de honor.

Este protagonismo global del reguetón, actual amo y señor de la música latina, ha permitido por ejemplo la reunión de diferentes exponentes en una canción como “Taki Taki”, de DJ Snake y en la que colaboran Cardi B, Selena Gómez y el puertorriqueño Ozuna.

“La industria está en un momento bueno”, reitera Cobo, que alude a los temas de los paneles de la semana de conferencias desde hoy, que mezcla paneles también prácticos (entre estos muchos relacionados al uso de redes sociales), y que refleja el crecimiento actual de la música latina.