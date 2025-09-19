Filial de ABC transmitirá homenaje a Charlie Kirk en horario del show de Kimmel

Washington, (EFE).- La cadena KOMO, filial de la ABC en Seattle, Washington, transmitirá el viernes un homenaje al activista conservador recientemente asesinado Charlie Kirk en el horario que hasta hace una semana estaba reservado para el programa nocturno del comediante Jimmy Kimmel antes de que fuera cancelado por sus comentarios relacionados con Kirk.

El programa en honor a Kirk fue anunciado como “Especial Recuerdo de Charlie Kirk”, según informó el medio local Seattle Times.

KOMO es una filial de ABC y propiedad de Sinclair Broadcast Group, una de las compañías de radiodifusión más grandes de Estados Unidos que, de acuerdo con registros oficiales, puede llegar al 40% de los hogares del país.

El programa de Jimmy Kimmel fue suspendido el jueves de forma indefinida por ABC luego de que el comediante dijera en su monólogo del lunes que “la pandilla MAGA” estaba tratando de ganar “puntos políticos” con la muerte de Kirk, quien fue asesinado la semana pasada durante un evento en la Universidad Utah Valley.

Además, Kimmel se burló de la reacción del presidente, Donald Trump, cuando fue cuestionado sobre como estaba llevando la muerte del activista cercano a su partido.

Este jueves, los republicanos de la Cámara de Representantes lograron bloquear la moción demócrata para que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr fuera citado por haber presionado a ABC para “castigar” al comediante.

La cancelación del programa, junto con otras iniciativas del Gobierno Trump, han hecho temer por la protección del derecho a la libertad de expresión, amparado en la primera enmienda de la Constitución.