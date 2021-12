Filme “Anónima” quita el estigma al uso de las redes sociales en los jóvenes

Ciudad de México, (EFE).- La directora mexicana María Torres considera importante no estigmatizar las formas actuales en las que los jóvenes se comunican de forma virtual y en su más reciente filme “Anónima” muestra con naturalidad el enamoramiento juvenil a través de esta vía.

“No hay ninguna crítica, la forma siempre será la misma, antes se mandaban cartas, luego e-mails y después mensajes, te enamoras de la misma manera”, explica Torres a Efe.

Después de haber realizado “¿Conoces a Tomás?” (2019), una película muy personal basada en la historia de su propio hermano con autismo, Torres se adentra a una comedia romántica juvenil en la que dos extraños, no tan lejanos, comienzan a conocerse por equivocación a través de un chat.

Con la intención de escribirle a su ligue de fiesta, Álex le envía un mensaje a un número incorrecto, Valeria es la receptora y, lejos de ser amable con el joven que la contactó, le hace notar su equivocación a través de un mensaje muy hostil.

A pesar de ese complicado inicio, estos dos personajes terminan entablando una amistad virtual en donde prima la condición de no dar información específica de sus vidas para lograr una relación genuina y sin intereses, lo que no saben es que están más cerca de lo que se imaginan.

“La historia muestra el proceso que se vive cuando tienes 18 años y no te puedes enamorar, o no puedes tener ciertas cosas en tu vida que quieres tener”, asegura Torres.

Valeria es interpretada por Annie Cabello, quien en palabras de la directora es “la gran revelación” de la película, puesto que el filme que se estrena este 10 de diciembre por Netflix fue su primera experiencia en un plató de grabación.

En la ficción, Cabello es una joven incomprendida por sus padres, no es muy sociable y persigue el sueño de ser una directora de cine, asunto que la mete en problemas en la escuela y con su familia.

“No está basada en mi vida pero tiene rasgos personales que tomé míos como que es una chavita que no se entiende en esos años, que quiere entender quién es y que, contrario a ella, sus amigos tienen caminos muy claros. Fue un poco regresar a mis miedos”, asevera la directora.

Por su parte Álex es interpretado por Ralf Morales, un “influencer” con más de 15 millones de seguidores en TikTok, quien también debuta en el cine y que en la historia da vida a un chico sensible y solitario que comienza a divertirse cuando su amiga se enamora de la mejor amiga de Valeria.

TALENTO DE INTERNET

Parte del elenco de “Anónima” fue descubierto por Torres a través de internet. Estos medios son para ella una oportunidad de aproximarse a la juventud y conocer su talento.

“Abrimos castin por todos lados, buscaba mucho en redes a chavos que estuvieran publicando cosas, y dos de ellos son muy famosos en TikTok, pero me llegaron las audiciones y fui encontrando a los personajes”, asegura la directora.

El demás talento está conformado por Estefi Merelles, una actriz y cantante con más de 2 millones de seguidores en TikTok, y los actores Harold Azuara y Alicia Vélez.

Este grupo de cinco jóvenes “tienen una gran energía juntos que se nota en la película”, sostiene María Torres.

“Creo que si estas buscando talento joven es algo muy natural buscarlos en redes, son chavos que nacieron en una era digital. De cierto modo fue bonito tener a no actores también”, explicó.