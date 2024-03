Fiscal especial justifica los comentarios que realizó sobre la mala memoria de Joe Biden

Washington, (EFE).- El fiscal especial que investigó el manejo por parte Joe Biden de documentos clasificados durante su etapa como vicepresidente de Estados Unidos, Robert Hur, ha justificado la decisión de incluir en su informe comentarios sobre la memoria del actual presidente estadounidense.

Hur señaló en la declaración que leerá este martes ante un comité de la Cámara de Representantes del Congreso, y que fue obtenida por medios estadounidenses, que era necesario no sólo llegar a una conclusión sobre las acciones del presidente sino también explicar el porqué de su decisión.

En su informe del 8 de febrero, Hur eximió a Biden, de 81 años, por la retención de documentos clasificados pero añadió que el político demostró tener “una memoria significativamente limitada”, comentario que fue criticado por el presidente de Estados Unidos.

“Sabía que para que mi decisión fuese creíble, no podía anunciar simplemente que recomendaba que no se presentasen cargos y dejarlo así. Necesitaba explicar el porqué”, señala Hur en sus declaración entregada antes de la audiencia de esta mañana en el Comité Judicial del Congreso.

El fiscal especial añadió que tanto “las pruebas como el propio presidente pusieron su memoria en el centro” de la investigación y que su valoración en el informe sobre la relevancia de la memoria del presidente “fue necesaria, exacta y justa”.

“Y lo que es más importante, lo que escribí es lo que creo que las pruebas muestran, y lo que espero que el jurado percibiría y creería. No diluí mi explicación. Y tampoco descalifiqué al presidente de forma injusta. Expliqué al fiscal general mi decisión y las razones”, explicó.

El Departamento de Justicia empezó a investigar a Biden desde que a finales de 2022 fueron hallados en su domicilio de Delaware, y en una oficina privada, una veintena de documentos clasificados de la época en la que fue vicepresidente de Barack Obama (2009-2017).

El fruto de esa investigación es un informe de 400 páginas redactado por Hur, que había sido nombrado fiscal especial del caso por el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland.

El informe señala que Biden demostró “una memoria significativamente limitada” en los interrogatorios y que su condición en 2023 había empeorado en comparación con grabaciones que se tenían de 2017 ya que, por ejemplo, no recordaba las fechas en las que ejerció como vicepresidente.

“No recordaba ni siquiera cuándo murió su hijo Beau”, fallecido de cáncer en 2015, explicó el fiscal.

En respuesta al informe de Hur, Biden declaró que su memoria está bien.

“Tengo buenas intenciones, y soy un hombre mayor, y sé qué demonios estoy haciendo”, declaró Biden el 8 de febrero cuando fue preguntado por su reacción a las conclusiones de Hur.