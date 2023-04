Fiscalía de EEUU no presentará cargos por muerte de estadounidense en México

Redacción EFE News, (EFE).- La Fiscalía de Estados Unidos anunció este miércoles que no presentará cargos relacionados con la muerte de una joven estadounidense de 25 años que falleció en México, donde estaba de vacaciones con compañeros de su universidad en octubre de 2022.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) había abierto una investigación sobre la muerte de Shanquella Robinson, quien viajó con otras seis personas a Cabo San Lucas, en el extremo meridional de la Península de Baja California, en el estado mexicano de Baja California Sur, el 28 de octubre de 2022 para pasar sus vacaciones en una residencia que alquilaron.

Robinson fue hallada inconsciente el 29 de octubre en la sala de estar de la vivienda, donde fue declarada muerta.

Este miércoles fiscales del Departamento de Justicia de dos distritos de Carolina del Norte dijeron que “con base en los resultados de la autopsia y después de una cuidadosa deliberación y revisión de los materiales de investigación, la evidencia disponible no respalda un enjuiciamiento federal”.

Ahondaron que “como en todos los casos bajo consideración para el enjuiciamiento federal, el Gobierno debe probar, más allá de toda duda razonable, que se cometió un delito federal”.

En una conferencia de prensa posterior al anuncio la abogada Sue Ann Robinson, vocera de la familia de la fallecida, dijo que los familiares están “decepcionados pero no disuadidos” por el resultado de la investigación, y que “continuarían buscando justicia a raíz del asesinato”.

La abogada señaló que la decisión de los fiscales de no presentar cargos se basó en parte en los resultados de la autopsia hecha en EE.UU., que se realizó después de que el cuerpo de la víctima fuera embalsamado y transportado de regreso a Estados Unidos.

La autopsia dictaminó que la causa de la muerte de Robinson era “indeterminada”, compartió la abogada, según informó CBS.

En noviembre pasado las autoridades de México dijeron que investigaban la muerte de Robinson como un probable feminicidio. La abogada que representa a la familia no compartió los avances de la investigación en México.