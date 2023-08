Fitch rebaja su calificación de EE.UU.: un jarro de agua fría para una economía boyante

Washington, (EFE).- La rebaja este martes de la calificación de la deuda de Estados Unidos por parte de la agencia Fitch ha caído como un jarro de agua fría en una economía que, según la mayoría de indicadores, está superando todas las expectativas y crece de manera robusta.

Quizás esto explica, en parte, la insistencia de la Casa Blanca en llevarles la contraria. Poco después de conocerse la noticia, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, criticó la decisión, asegurando que se basa en datos desactualizados.

“La decisión de Fitch no cambia lo que los estadounidenses, los inversores y la gente de todo el mundo ya sabe: que los valores del Tesoro son el activo líquido y seguro preeminente, y que la economía estadounidense es fundamentalmente fuerte”, dijo la responsable.

Por su parte, la portavoz gubernamental, Karine Jean-Pierre, atribuyó cualquier riesgo económico a los republicanos, y dijo que la calificación de Fitch, que ha decidido rebajar a AA+ la deuda estadounidense -un punto por debajo de la nota más alta- desafía a la realidad.

En el centro de la polémica se encuentra el tratamiento de la deuda pública del país, y la aparente incapacidad de progresistas y conservadores para ponerse de acuerdo sobre su gestión.

Y es que en la decisión del grupo ha pesado especialmente el último enfrentamiento entre demócratas y republicanos sobre los requisitos para elevar o suspender el techo de deuda, que a punto estuvo de abocar al país a una suspensión de pagos.

El impás se resolvió “in extremis” a finales de mayo, tras un acuerdo entre la Casa Blanca y los republicanos de la Cámara Baja, que bloqueaban cualquier intento de aumentar ese límite al dinero que el Gobierno puede pedir prestado que no incluyera algún tipo de reducción del gasto público.

En su comunicado del martes, Fitch reconoció que los constantes enfrentamientos por el techo de deuda han contribuido a deteriorar su confianza en la gestión fiscal del país, un punto al que añaden el esperado aumento de la deuda pública.

Sin embargo, según varios expertos, la decisión del grupo no tendrá apenas efectos sobre la economía estadounidense.

En declaraciones al medio Politico, el economista jefe de la consultora RSM, Joe Brusuelas, dijo que la calificación “no moverá los mercados financieros ni la economía”.

En el mismo sentido, el profesor de la Universidad de Harvard Jason Furman explicó al periódico The Washington Post que la decisión tendrá un impacto limitado, y recordó un caso similar, en 2011, cuando la agencia Standard & Poor’s rebajó hasta la AA+ la calificación de Estados Unidos tras un enfrentamiento sobre el techo de deuda.

Furman dijo que algunos economistas sintieron algo de pánico entonces, pero que los costes del crédito apenas se vieron afectados.

La rebaja de la calificación crediticia se produce en un momento en que la Reserva Federal (Fed) ha decidido continuar con sus subidas de tipos de interés para contener la inflación, tras una pausa en junio.

Los responsables del banco central estadounidense decidieron seguir tratando de frenar la actividad económica en vista de la robustez del mercado laboral y la resiliencia del sistema bancario, puesto que la tasa de inflación continúa por encima de su objetivo del 2 %.

El dato, que lleva ya 12 meses consecutivos registrando caídas, se situó en junio en el 3 %.