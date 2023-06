Florián, guitarrista de Los Fabulosos Cadillacs: ser solista es un “desafío profundo”

Ciudad de México, (EFE).- Presentarse como solista en un espacio más íntimo ha sido el desafío más “profundo” de la emergente carrera de Florián Fernández, guitarrista de la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs que esta semana se presentó en México en solitario días después de un espectáculo de la agrupación que rompió récords en el Zócalo, la principal plaza pública del país.

“Lo tomo como el desafío más profundo, porque es mostrar mi música y es la posibilidad de desarrollarme acá en México, que por más que toque en los Cadillacs o lo que sea, hay un momento donde te tienes que quedar solo y construirte”, dijo el músico en una entrevista con EFE.

Tras haber roto récord de asistencia junto a los Fabulosos Cadillacs el pasado 3 de junio en el Zócalo de la Ciudad de México con 300.000 asistentes, Florián Fernández enfrentó el reto de presentar sus canciones como solista en un recinto más privado, en donde, confiesa, siente más nervios que en un evento masivo.

“Sí, sin duda me da más nervios el contexto más íntimo. Porque ves a todas las personas muy cerca, puedes ver sus reacciones. Me siento, paradójicamente, más expuesto”, confesó.

UNA CARRERA NACIENTE

El nacido en el barrio Boedo de Buenos Aires, Argentina, ha buscado desde hace varios años un sonido propio, influenciado, sin embargo, por sus raíces musicales y su gusto por la música electrónica.

Primero, lo hizo en la banda Callate Mark, que el hijo de Vicentico y Valeria Bertuccelli creó con unos amigos.

Y ahora, lo hace a través de sus canciones como solista, carrera que inició en 2019 con el single “TKM” al que luego complementaría con “La Fe” y “Llorón”, canciones que aportaron un nuevo matiz a la escena musical joven argentina.

“En un momento empecé a sentir la necesidad de hacer mi música, mis canciones, de cantar. Fue un momento importante para mí descubrir que quería hacer eso y animarme”, afirmó.

Tras sus primeros shows lanzó dos canciones más producidas por Tuta Torres (“Pude intentarlo / Pánico”) y fue convocado a participar en festivales como Quilmes Rock, La Nueva Generación, Harlem Festival.

A finales del 2019 lanzó “Mi amor se fue”, su primera colaboración junto a Zoe Gotusso.

Sin embargo, reconoció que tuvo que parar por la pandemia, por lo que los planes de venir a México se frenaron, aunque no sus ganas de demostrar su talento.

Tras el parón por la covid-19, el 11 de noviembre del 2021 presentó “X AMOR”, el adelanto que da nombre a su álbum debut como solista.

En julio del 2022 presentó el sencillo y video “Nada”. Le siguió en septiembre el lanzamiento de “Florián en concierto”, su primer álbum en vivo donde reversiona canciones de su repertorio.

Todo este proceso, afirmó el músico, “ha sido musicalmente muy lindo y sigue siendo un proceso a nivel humano de aprender qué cosas son realmente importantes y qué cosas no tanto”.

NO IMPORTAN COMPARACIONES

Florián reconoció que formar parte de una agrupación tan emblemática como Los Fabulosos Cadillacs y ser el hijo de su vocalista Vicentico, lleva de forma inminente a comparaciones. Sin embargo, es algo que no le molesta.

“Que me comparen es algo que yo no puedo controlar, así que no le pongo demasiado interés. Hay gente que lo va a seguir haciendo, hay gente que no, pero yo lo que quiero es estar en mi propio viaje”, señaló.

Asimismo, señaló que busca explorar diversos ritmos. “La rumba, por ejemplo, que siempre desde chiquito me encantó y nunca la incorporé a una canción”, dijo.

En los siguientes meses, Florián trabajará en música nueva y espera que sus canciones puedan presentarse muy pronto.

“La música es un lindo punto de encuentro, cuando escuchas una canción y te despierta algo, sentimientos o lo que sea, me gusta pensar que con mis canciones alguien se pueda sentir identificado o acompañado”, concluyó.