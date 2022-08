Florida celebra unas primarias marcadas por la elección del rival de DeSantis

Miami, (EFE).- La elección del rival demócrata del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, es la contienda mas llamativa del proceso de primarias que se inició sin incidentes este martes en este estado sureño de EE.UU. y en la que también se definirán candidatos al Congreso federal y estatal.

Los centros de votación abrieron sus puertas sobre las siete de la mañana, hora local (11.00 GMT), y se mantendrán operativos hasta las siete de la noche de hoy para este proceso de primarias, en el que, de acuerdo a la División Electoral de Florida, hasta este martes más de 1,6 millones de residentes han votado ya por correo, de los cuales 779.502 eran demócratas y 604.032 republicanos.

Los sitios cerrarán a las siete de la noche, pero las autoridades han avisado que quienes hasta esa hora se hallen en fila podrán continuar con el proceso de votación, para el que es necesario portar un documento de identidad válido, como la licencia de conducir.

En el poblado condado de Miami-Dade, al sur del estado, se han dispuesto un total de 1.044 recintos de votación, que además cuenta con dos centros donde depositar la boleta de voto por correo para quienes no pudieron hacerlo en los plazos estipulados.

Las primarias en Florida son cerradas, por lo que los votantes deben estar inscritos en un partido político y solo pueden votar por los candidatos de esa formación.

EL CONTRINCANTE DEL PODEROSO DESANTIS

La jornada de hoy estará marcada sin duda por conocer quien enfrentará en las elecciones intermedias de noviembre al conservador DeSantis, figura ascendente a nivel nacional dentro del Partido Republicano y desde ya favorito para salir reelegido para otro mandato.

El veterano político Charlie Crist, actual congresista por Florida y quien fue gobernador de este estado entre 2007 y 2011, y la comisionada estatal de Agricultura, Nikki Fried, son los principales aspirantes a hacerse con la nominación en las primarias demócratas, en las que el primero se proyecta como ganador según recientes sondeos.

De acuerdo a una encuesta de intención de voto hecha por St. Pete Polls y dada a conocer este lunes, Crist se imponía con un amplio 59 % sobre Fried, la única demócrata en el Ejecutivo estatal y quien congregaba el 30 % de apoyo en ese estudio.

Los resultados de ese sondeo se suman a otros que dan ganador al político de 66 años, si bien la semana pasada un sondeo de la Universidad del Norte de Florida colocaba a Fried, de 44 años, con 4 puntos porcentuales por delante, es decir casi un empate técnico.

Crist, que salió elegido gobernador hace más de una década como republicano y luego tentó sin éxito la Gobernación ya como demócrata, pretende atraer el voto de los demócratas moderados, pero la comisionada de Agricultura, que anhela erigirse en la primera mujer gobernadora de Florida, le achaca que no es un demócrata de verdad.

Fried ha convertido además en bandera de su campaña la reciente decisión del Tribunal Supremo estadounidense que deja en manos de los estados la regulación sobre el aborto.

La comisionada quiere capitalizar la indignación surgida entre las bases demócratas sobre esta decisión y le ha achacado a su rival, Crist, que en el pasado ha mantenido posturas antiabortistas.

Sea que quien sea el ganador este martes, en noviembre tendrán ante si a una figura republicana que ya se perfila como posible candidato a la Presidencia y que ha recibido ingentes cantidades de dinero para su carrera hacia la reelección como gobernador.

Hasta hoy, varias encuestas dan ganador a DeSantis en una hipotética carrera electoral con Crist o Fried en noviembre próximo, cuando los estadounidense elijan gobernadores, congresistas y otros cargos públicos en el país.

VAL DEMINGS Y OTRAS CONTIENDAS

Se espera que las primarias demócratas confirmen hoy la candidatura de la congresista Val Demings en las elecciones de noviembre para el escaño del Senado que ocupa en la actualidad el republicano Marco Rubio, objetivo de críticas sostenidas en los últimos meses por parte del Partido Demócrata de Florida.

En estas primarias se elegirán a candidatos para algunos escaños en la Cámara de Representantes en Washington, entre los que figuran al contendiente demócrata de la congresista republicana María Elvira Salazar, que representa un distrito electoral que abarca partes de Miami.

En el distrito electoral 23 de Florida, la salida del demócrata Ted Deutch, que anunció su retiro, ha abierto un frente en el que pelean seis demócratas y siete republicanos en estas primarias.

Asimismo, uno de los miembros más polémicos de la Cámara, el representante republicano Matt Gaetz, compite en las primarias con Mark Lombardo, un exmarine y exejecutivo de FedEx que ha publicado una serie de anuncios que atacan a Gaetz por una investigación federal al primero por tráfico sexual.

En 2021, el Departamento de Justicia anunció que investigaba si Gaetz tuvo una relación sexual con una menor de 17 años y violó las leyes federales de tráfico sexual. El republicano no ha sido acusado en relación con la investigación y ha negado fervientemente las acusaciones en su contra. E