Florida detecta en dos días 142 casos de variante británica de la covid-19

Miami, (EFE News).- La variante británica de la covid-19, que tiene una alta tasa de contagio, continúa en ascenso en Florida al reportar este miércoles 142 casos nuevos en solo dos días, mientras el ejecutivo estatal anuncia nuevos centros de vacunación, incluyendo más cadenas de supermercados con farmacias.

De acuerdo con los últimos datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), Florida tiene al menos 343 casos confirmados de la variante B.1.1.7, descubierta por primera vez en Reino Unido. El pasado lunes solo se contabilizaban 201.

La cifra continúa siendo la más alta del país, seguida de la de California (156) y Nueva York (59), según la agencia federal, que da cuenta hasta el momento de un total de 932 casos de esta variante en 34 estados.

Los CDC informaron que aún no hay casos verificados de las variantes brasileñas o sudafricanas en Florida.

Este estado añadió hoy miércoles 7.537 casos y 165 muertes por la enfermedad, mientras los totales desde el 1 de marzo están ahora en 1.798.280 y 28.691, respectivamente, contando a los no residentes.

Las autoridades locales y estatales anunciaron este miércoles que varios supermercados de la cadena Winn-Dixie su sumarán a la campaña de vacunación a partir de mañana, mientras que tiendas de la cadenas Walmart y Sam’s Club lo harán a partir del viernes próximo.

Once tiendas de la cadena Walmart en el sur de Florida ofrecerán vacunas a mayores de 65 años.

Durante una conferencia de prensa, el gobernador estatal, Ron DeSantis, afirmó hoy que de todas las personas que han sido vacunadas en Florida, cerca del 75 % corresponde a los adultos mayores, población que es prioridad en la campaña emprendida por el Gobierno estatal.

Sin embargo, la demanda de la vacuna continúa superando la oferta.

DeSantis inauguró un nuevo sitio de vacunación en un centro comunitario de Venice (Venecia), una ciudad ubicada en el condado de Sarasota (oeste).

El estado espera esta semana el envío de alrededor de un millón de dosis de la vacuna, como parte del Programa Federal de Farmacias Minoristas, que pretende acelerar la distribución de vacunas y eventualmente expandirse a 40.000 farmacias.

Al menos 2.057.154 personas han sido vacunadas hasta hoy en Florida, y 756.334 han recibido el ciclo completo, de acuerdo con datos oficiales.

