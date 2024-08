Floyd Mayweather elogia el “pedigrí” de los boxeadores mexicanos

Ciudad de México (EFE).- El excampeón del mundo Floyd Mayweather elogió en un entrenamiento público en el poniente de Ciudad de México, el “pedigrí” de los boxeadores mexicanos.

“Es bueno venir a México y mostrar mis habilidades en el ring. Aquí han habido grandes boxeadores, con un pedigrí impresionante; muchos de ellos trazaron el camino para otros y abrieron la puerta, soy bendecido de estar aquí y entretener a la gente”, explicó en la práctica gratuita que dio ante cientos de hinchas locales.

El entrenamiento fue la segunda actividad pública que ha tenido el antiguo monarca en cinco divisiones, previo a su pelea de exhibición de este sábado en la Arena Ciudad de México ante John Gotti III, un peleador de artes marciales mixtas que en 2022 debutó como pugilista profesional y tiene un récord de dos victorias sin derrotas.

El miércoles pasado, ‘Money’ Mayweather, quien se retiró del profesionalismo en 2017 y desde ese momento ha realizado combates de exhibición en distintas partes del mundo, tuvo su primer evento público, una rueda de prensa.

Este jueves, el medallista olímpico de bronce en Atlanta 1996 realizó un entrenamiento de unos 30 minutos, en el que presumió su repertorio de golpes ante los aficionados, al impactar un saco, manoplas y un peto.

Los fans mexicanos aplaudieron la habilidad del ‘Pretty Boy’, en especial cuando el estadounidense sacó una cuerda para saltar, con la que confirmó que a sus 47 años aún mantiene la rapidez que lo hizo sobresalir y acumular un récord invicto en 50 peleas profesionales.

Mayweather no se vio disminuido en ningún momento por la altitud de Ciudad de México, de 2.240 metros sobre el nivel del mar, que suele cobrarle factura a los deportistas de alto rendimiento que compiten en la capital mexicana, ya que les es más difícil respirar.

“No sabía nada de la altitud. No importante dónde pelee, para mí es lo mismo en todos los lugares, solo hago ajustes porque eso es lo que hace un campeón”, añadió el oriundo de Míchigan.

La pelea del sábado ante Gotti será la primera de Floyd en México, país en el que nunca disputó una pelea como profesional, además marcara una revancha ante este peleador, al que en 2023 enfrentó por primera vez en una exhibición que se terminó en el sexto asalto, antes de los ocho pactados, porque ambos peleadores se insultaron durante gran parte del combate.

Al final de la pelea del año pasado, que fue en Florida (EE.UU.), se armó una batalla campa en el ring entre los equipos de Mayweather y Gotti, y fuera de él, con algunos aficionados violentos.

Para el duelo del sábado, ambos gladiadores han dicho que no hay rencor y que subirán a darle un espectáculo a los mexicanos, en una pelea que está programada para duras ocho rounds de dos minutos cada uno, sin jueces.