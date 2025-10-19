Foo Fighters y Chappell Roan encabezarán el Corona Capital de Ciudad de México

Ciudad de México, (EFE).- El festival musical Corona Capital celebrará desde el viernes 14 al domingo 16 de noviembre su edición número 15, en una cita que contará con casi 90 artistas internacionales del panorama mundial del rock e indie, informó la organización al presentar detalles del evento.

Durante los tres días unas 250.000 personas acudirán al Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana para presenciar las actuaciones de artistas como la banda de rock Foo Fighters, Chappell Roan, Damiano David o Linkin Park.

El director de Marketing Comercial de OCESA y cofundador del Corona Capital, Armando Calvillo, explicó este miércoles en una comparecencia que “el objetivo del festival es tratar de traer el mejor nivel de calidad de música de músicos internacionales a la Ciudad de México en un mismo fin de semana y (…) hacer un equilibrio entre leyendas, artistas consagrados, artistas muy calientes”.

Además, y como novedad por la celebración de los tres lustros de historia, el festival organizará las ‘Corona Capital Sessions’, conciertos de tres artistas internacionales en Guadalajara (6 de noviembre), Mérida, (8 de noviembre) y Monterrey (12 de noviembre) con un aforo cada uno de ellos de unas 20.000 personas.

Según explicaron, el festival ha sido reconocido internacionalmente y catalogado por medios extranjeros como uno de los tres festivales más importantes del mundo, junto a eventos como Glastonbury (Reino Unido) y Coachella (Estaos Unidos).

Por su parte, Fernanda Martínez, directora de comunicación y relaciones públicas de OCESA, destacó que “para los artistas internacionales, el público mexicano es famoso por su calidez”, lo que es un factor muy importante para que muchos de los cantantes se vean atraídos por el festival.

También destacaron que este evento tendrá un importante impacto económico para la ciudad debido a que aproximadamente el 40 % del público viaja desde otras ciudades de México u otros países y estiman que de media, el espectador se gasta 850 dólares en el viaje completo.

Este fervor mundial por los festivales, explicó Calvillo, se debe a la nueva forma de consumir música y la manera en la que la gente planea sus viajes alrededor de estos eventos.

Entre los artistas que actuaron en ediciones pasadas cuando no eran tan conocidos se encuentran artistas como Dua Lipa, Sam Smith, Twenty One Pilots e Imagine Dragons, reafirmando la premisa del festival de traer a jóvenes talentos.